Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo y objeto de una extensa polémica por negarse a ponerse la vacuna contra el covid-19, sigue causando malestar a nivel internacional con sus actitudes relacionadas a la pandemia.

Kakva maska kakva picka materina pic.twitter.com/ogSu6x9I9B — King of Malibu (@extrajohntra) January 17, 2022



Se hizo viral este martes una fotografía en la que se ve al tenista serbio viajando en avión sin tapabocas. La imagen fue captada por otro pasajero que iba en la nave que salió de Australia, país que deportó al atleta.



Djokovic, quien es el actual campeón del Abierto de Australia no pudo defender su corona, debido a que las autoridades del país oceánico no le permitieron ingresar a su territorio, al no estar vacunado contra el coronavirus.

