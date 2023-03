El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, se vio forzado a renunciar al Masters 1000 de Indian Wells que inicia la próxima semana en el estado de California (Estados Unidos) al no poder ingresar al país sin vacunarse contra el coronavirus, confirmaron este domingo los organizadores.

Djokovic sigue sufriendo

Facebook Twitter Linkedin

Novak Djokovic. Foto: EFE

Esta semana, la estrella serbia dijo que estaba a la espera de una respuesta a su petición de ingresar a Estados Unidos sin vacunación.



Estados Unidos sigue sin permitir la entrada al país a los viajeros internacionales no vacunados y la Administración de Seguridad en el Transporte avanzó recientemente que esta medida no se modificará al menos hasta mediados de abril.



Un día antes de que celebren el sorteo de partidos, la organización del Masters 1000 de Indian Wells confirmó la baja de Djokovic por tercera edición consecutiva.



"Novak Djokovic, número uno del mundo, se ha retirado de la edición 2023 del BNP Paribas Open (Indian Wells)", dijo el torneo, que se limitó a agregar que el georgiano Nikoloz Basilashvili ocupará el lugar del serbio en el cuadro.



Tras Indian Wells, primer Masters 1000 del año, Djokovic causará posiblemente también baja en el siguiente torneo de esa categoría, el Abierto de Miami.



La solicitud de Djokovic a las autoridades estadounidenses había recibido el apoyo público esta semana del US Open, el torneo de Grand Slam que se organiza en este país, y de la asociación de tenis nacional.



El serbio, que el viernes perdió su primer partido de 2023 en las semifinales del torneo de Dubai, dijo que esperaba conocer la decisión antes de que se celebre el sorteo de Indian Wells el lunes.



El rechazo de Djokovic a vacunarse ya le ha dejado fuera de importantes torneos en los últimos años e incluso provocó su deportación por las autoridades australianas cuando intentó competir en el Abierto de Australia a principios de 2022.



Djokovic, que en 2022 tampoco pudo jugar el US Open, tuvo un regreso triunfal a Australia este año sumando su 22º título de Grand Slam, con el que igualó el récord del español Rafael Nadal.

EFE

Más noticias