El serbio Novak Djokovic, número uno mundial, se inscribió en el torneo ATP 500 de Dubái, publicó la prensa emiratí sobre esa competición, prevista para la última semana de febrero.

Djokovic dejó Melbourne con rumbo a Belgrado, donde llegó el 17 de enero tras una escala en Dubái, después de haber sido expulsado de Australia.



Fue allí protagonista de un conflicto sobre su estatuto vacunal, que le privó de disputar el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

No exigen vacuna



La vacunación no es obligatoria para poder entrar en Emiratos Árabes Unidos, donde todos los residentes han recibido al menos una dosis de vacuna contra el covid-19.

Djokovic, que ganó cinco veces el torneo de Dubái, no está vacunado contra esa enfermedad.



Una investigación de la BBC ha puesto en duda la veracidad del test positivo de Novak Djokovic el 16 de diciembre, el cual usó como excusa para recibir una exención médica y entrar a Australia, ya que su número de serie no concuerda con el resto de pruebas tomadas en Serbia esos días.



AFP