Novak Djokovic, quien fue deportado en enero pasado de Australia en medio de una polémica por no estar vacunado contra el covid-19, dijo que estaría dispuesto a sacrificar grandes torneos antes que ser obligado a inmunizarse, pero ha rechazado que se le asocie con el movimiento antivacunas.

En una entrevista con la cadena británica ‘BBC’, el jugador afirmó que respalda el derecho de una persona a elegir y que ha sido siempre defensor del bienestar y de la nutrición.



Cuando se le preguntó sobre si se perdería torneos como el de Wimbledon o Roland Garros, el tenista contestó: “Sí, ese es el precio que estoy dispuesto a pagar”.



El serbio, de 34 años, enfatizó en que siempre ha apoyado “la libertad de elegir lo que pones en tu cuerpo”, por lo que sus decisiones son “más importantes que cualquier título o cualquier otra cosa”.



Sin embargo, no cerró la puerta a que en un futuro reciba el biológico.

Djokovic ha ganado 20 torneos Grand Slam. Foto: AFP

Salida de Australia

Nunca he usado mi posición privilegiada para entrar a Australia a la fuerza FACEBOOK

El tenista no pudo participar en el Abierto de Australia a mediados de enero, luego de que las autoridades le cancelaran la visa y le ordenaran salir del territorio.



“Estoy muy decepcionado por la decisión del tribunal de desestimar mi recurso contra la decisión del ministro de cancelar mi visado. Respeto la decisión del tribunal y cooperaré con las autoridades pertinentes en relación con mi salida del país”, dijo en su momento al ser notificado de la decisión del Tribunal Federal.



En la reciente entrevista con ‘BBC’, Djokovic se mostró comprensivo con la polémica decisión y aseguró que entendía las restricciones severas de Australia a causa de la pandemia. Eso sí, mencionó que se sentía “triste” por como terminó la controversia con el gobierno australiano.



“Estoy de acuerdo con que no deberían existir reglas especiales. Nunca he usado mi posición privilegiada para entrar a Australia a la fuerza. (...) Recibí un correo (con la invitación al torneo) en el que se abría la posibilidad para ir con una excepción médica”, reveló.

Novak Djokovic en su salida de Australia a mediados de enero. Foto: AFP

Además, afirmó que no había sido deportado por estar sin vacuna, haber incumplido alguna regla o tener un error en su declaración de visa.



“La razón por la que fui deportado fue porque el Ministro de Inmigración usó su derecho discrecional para cancelar mi visa porque pensaba que yo había creado un movimiento antivacunas en el país. Estoy totalmente en desacuerdo”, comentó.



Asimismo, sostuvo que se toma “muy en serio” el covid-19. Por tanto, según él, no ha dejado de lado la constante realización de pruebas PCR, mediante las cuales le han detectado dos veces la presencia del virus.



Djokovic se mantiene en el primer lugar del listado de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Con 34 años se sobrepone a Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas y Rafael Nadal.

*Con información de EFE

