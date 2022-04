El número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, perdió este domingo en la final del torneo de Belgrado ante el ruso Andrey Rublev (N.8) 6-2, 6-7 (4/6), 6-0.

El mal momento de Djokovic

Novak Djokovic.

'Nole', que buscaba relanzarse después de su derrota de entrada en Montecarlo, se vio lastrado por su condición física en el último set.



"Las cosas están progresando lentamente, pero París es el objetivo principal y espero estar listo para entonces", declaró Djokovic después del partido.



Djokovic, que disputaba su tercer torneo de la temporada, se midió por primera vez este año con un jugador del 'top 10' mundial. El serbio pudo constatar el trabajo que le queda por hacer para llegar al más alto nivel en los próximos meses.



Al igual que en sus tres partidos previos en la capital de su país, ante sus compatriotas Lazlo Djere (N.50) y Miomir Kecmanovic (N.38), y después ante el ruso Karen Khachanov (N.26), Djokovic no inició bien el partido, cediendo en dos ocasiones su servicio y dejando escapar el primer set.



"Tengo que centrarme en lo positivo, jugar la final delante de mis aficionados. Fue desafortunado que en el tercer set me quedara sin energía y no pudiera pelear más", se consoló el serbio.



Apoyado por más de 8.000 espectadores, equilibró la balanza al término de un segundo set maratoniano de más de una hora. Pero eso le hizo gastar sus últimas reservas en el set decisivo. "Después de tres sets puedo decir que estoy cansado pero también satisfecho con como gestioné mi físico para ganar los partidos previos", analizó.



Al alcanzar la final del torneo de su ciudad natal, Djokovic mejoró sus guarismos en este 2022 (ahora cinco victorias y tres derrotas), pero le queda mucho por hacer de cara a Roland Garros (22 de mayo-5 de junio).

