La Copa ATP emitió un comunicado oficial para anunciar la baja del serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, que tenía previsto enfrentarse a la España de Roberto Bautista y Pablo Carreño en la tercera jornada del grupo A.



La organización del evento enmarcado en la serie de competiciones que preceden al Abierto de Australia tampoco hizo hincapié sobre su presencia en el primer grande de la temporada a pesar de las recientes palabras del director Craig Tiley en las que aseguraba que el tenista de Belgrado le confirmó su entusiasmo por estar presente en Melbourne Park un año más a pesar de que continúa sin desvelar si ha recibido la vacuna contra la Covid-19.

Una extención

Novak Djokovic, tenista serbio. Foto: Jason Szenes. Efe

En el caso de no haber obtenido la vacuna su única esperanza para consagrarse en Melbourne como el único tenista de la historia en alcanzar 21 títulos Grand Slam será que el gobierno australiano le conceda la exención para poder viajar al país a la que tan sólo pueden aplicar personas que por razones médicas no pueden ser vacunados.



En el mismo comunicado, la competición anunció la baja del equipo austríaco, que será reemplazado por Francia, después de que su principal representante Dominic Thiem se bajara de la gira australiana después de no poder haberse recuperado a tiempo de su lesión de muñeca.



Tampoco estarán los rusos Andrey Rublev, Aslan Karatsev y Evgeny Donskoy, por lo que los vigente campeones encabezados por Daniil Medvedev cederán el testigo de favoritos a la Alemania de Alexander Zverev.



EFE

