El ruso Daniil Medvedev regresó al número uno de la clasificación ATP este lunes, mientras que el serbio Novak Djokovic, hasta ahora en cabeza del ranking, descendió dos posiciones y es ahora número tres.

Entre Medvedev y Djokovic está Alexander Zverev, quien sube un puesto y es el nuevo número dos, un lugar que el tenista alemán de 25 años no había llegado a ocupar hasta ahora.



EE. UU. es su karma

Sin embargo, Djokovic no vive un buen momento, no solo en lo deportivo, tras la derrota en Roland Garros a manos de Rafael Nadal, sino que el fantasma de no vacunarse contra el covid-19 lo persigue.



La organización del US Open confirmó este miércoles que los tenistas rusos y bielorrusos podrían ser parte del panel este año, pero no confirmó si autorizaría a Djokovic a estar en certamen por el tema vacunación.



Hoy, el serbio no podrá jugar, las normas son claras. Las autoridades de EE. UU. piden el certificado de vacunación a los extranjeros que entren al país.



Djokovic no jugó el Masters 1.000 de Indian Wells y tampoco el Masters 1.000 de Miami por el mismo tema y, al parecer, ese será el camino en el cuarto grande del año.



