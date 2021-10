Novak Djokovic: peligra su participación en el Abierto de Australia

Dan Andrews, primer ministro de Victoria, dijo que los jugadores que irán a disputar el Abierto de Australia del 2022 deberán de estar vacunados para estar en el evento.

Esta noticia le cayó mal a Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, de quien se afirma que no se ha querido recibir las dosis contra el covid-19.



“Los títulos [de Grand Slam] no te protegerán. El único título que te protegerá es que puedas haber recibido tu primera y segunda dosis”, dijo Andrews sobre el tema.



Se señala que Djokovic se ha mostrado reacio a vacunarse contra el virus, aunque lo padeció durante algunos días.



“Si vienes con una visa de turista o una visa de negocios, entonces no eres un australiano, como si vienes de visita, la idea de que entres aquí sin estar vacunado, creo que es muy, muy baja”, señaló el Ministro.



