Djokovic, contra la pared, se vacuna o no va al Abierto de Australia

Novak Djokovic se negó a revelar si defenderá su título en el Abierto de Australia, luego de que la organización del torneo confirmó el sábado que solo jugadores vacunados contra el coronavirus podrán participar en el Grand Slam de enero.

"Veremos, tendremos que esperar a ver", dijo Djokovic a periodistas después de perder en semifinales del Masters ATP ante el alemán Alexander Zverev.

Victoria, medidas extremas

El serbio se ha negado a revelar si se ha aplicado la vacuna contra el covid-19.



"No he estado hablando con ellos (los organizadores), para ser honesto. Estaba esperando escuchar cuál sería la noticia, ahora que lo sé, habrá que esperar", agregó.



Melbourne, donde se celebra el torneo de enero, ha pasado más de 260 días en confinamiento desde el inicio de la pandemia, y el gobierno del estado de Victoria dejó claro que no haría concesiones para jugadores sin vacunar.



Craig Tiley, jefe de la organización del Abierto de Australia, sostuvo el sábado que los jugadores saben que deben estar vacunados para competir en el torneo, pero que le "encantaría ver a Novak aquí".



El número uno del mundo ganó la última edición del torneo australiano, y de ganar en la de 2022, sería su título 21 en un Grand Slam.



