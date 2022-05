El serbio Novak Djokovic cosechó este sábado la victoria número 1.000 de su carrera al ganar al noruego Casper Ruud en semifinales del Masters 1000 de Roma con la que certificó su pase a la final del torneo que ya ha conquistado en cinco ocasiones.

Día redondo para 'Nole'. Mil victorias en su carrera y el pase a la final de uno de sus torneos favoritos. En ella buscará sus sexta corona en la capital italiana ante el griego Stefanos Tsitsipas, que apeó del Foro Itálico al alemán Alexander Zverev.



Solo Ruud se interponía entre el número 1 y un nuevo récord personal. Se deshizo de una de las revelaciones en dos sets (6-4 y 6-3), tal y como ha hecho en todos sus partidos de este torneo hasta el momento, y entra a formar parte de un selecto club de cinco tenistas.

El quinto jugador en la historia en llegar a mil triunfos



Jimmy Connors (1.274 victorias), Roger Federer (1.251), Ivan Lendl (1.068) y Rafael Nadal (1.051) eran los únicos en ostentar ese privilegio. Ahora tendrán nuevo integrante en el grupo, uno que estaba deseando llegar al redondo número.



"Vi a Roger y Rafa y estaba buscándolo también. Ha pasado tiempo desde que gané el primer partido y espero poder ganar más. Ojalá mañana (domingo)", declaró el serbio sobre la pista central del Foro Itálico en el que recibió una tarta con un número 1.000 rubricado en ella.



"Gracias por el ambiente de esta noche, bonito y eléctrico. Si hubiera dos sitios donde me hubiera gustado celebrar mis 1.000 victorias serían Serbia y Roma", añadió un 'Nole' que no se olvidó de su equipo y familia en el reconocimiento y que recibió la ovación más sonora de la noche.



"Gracias por el apoyo de este año, esta victoria no es posible sin vosotros", sentenció.

El gran momento de Djokovic en Roma

Está siendo uno de los mejores torneos del serbio. No ha cedido ningún set, ha conseguido las 1.000 victorias y, además, ha conseguido asegurarse seguir siendo el número 1 del ránking ATP hasta Roland Garros al pasar de cuartos de final. Solo le queda redondearlo con la final para hacer de este su torneo perfecto.



En frente tendrá al griego Tsitsipas, que llega a la final después de un largo partido ante el alemán Alexander Zverev en el que le remontó el primer set encajado.



