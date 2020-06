Djokovic no aguantó más: la forma en que respondió a las críticas

El mejor tenista del mundo, Novak Djokovic, ha empleado un aforismo religioso en su Instagram para decir que no se hundirá tras el aluvión de críticas recibidas por los positivos de la covid-19 -él mismo entre ellos- que se dieron en el torneo benéfico que organizó en los Balcanes.

"Los barcos no se hunden por el agua que los rodea, sino por el agua que les entra. No permitáis que lo que os rodea entre en vosotros y os arrastre al fondo", reza el mensaje que Djokovic difundió en una historia de su Instagram.



El Adria Tour, un torneo de exhibición en los Balcanes organizado por Djokovic, con público y sin distanciamiento, resultó con al menos una decena de infectados.



El mensaje en cirílico de Djokovic es en realidad -según medios serbios- una cita del fallecido patriarca de la Iglesia ortodoxa serbia Pavle (1990-2009), cuya imagen aparece junto al mensaje.



"Djokovic responde que no se dejará hundir por las críticas", y "Djokovic responde con un mensaje a sus críticos", son algunas de las interpretaciones que destaca la prensa balcánica sobre su mensaje.



Cinco estrellas balcánicas de tenis, dos entrenadores y otras tres personas que participaron en el torneo benéfico organizado por Djokovic este mes en Belgrado y Zadar (Croacia), resultaron positivos por la covid-19.



Las críticas ya habían aparecido antes de conocerse esos positivos debido a la asistencia de público y la propia actitud de los jugadores, que se dieron abrazos y palmadas en público. La primera ministra serbia, Ana Brnabic, expresó anoche su pleno apoyo a Djokovic y pidió a sus críticos que lo dejaran en paz.



"(Djokovic) Tiene todo mi respeto y apoyo. Trató de hacer algo bueno para toda la región: recaudar dinero con fines humanitarios", sostuvo la primera ministra.



EFE