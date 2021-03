¡Escándalo! Djokovic, objeto de un complot para arruinar su reputación

El tenista Novak Djokovic, número uno de la ATP, fue objetivo de un frustrado plan para publicar imágenes suyas de contenido sexual y arruinar su reputación y su matrimonio, según asegura una modelo a una revista sensacionalista serbia.

La revista Svet i Scandal (Mundo y Escñandalo) publica que la modelo Natalija Scekic recibió una oferta de un desconocido en Inglaterra para seducir al tenista y llevarlo a la cama en un apartamento, donde serían grabados con cámaras ocultas para publicar luego las imágenes, a cambio de 60.000 euros.



El plan no prosperó porque, según la revista, el organizador de la encerrona dio muy poco tiempo para prepararla y porque Scekic rechazó la propuesta.



"Me reí, esperando que dijese que era una broma, pero el hombre hablaba muy en serio. Me sentí muy ofendida y humillada", dijo la modelo, quien asegura que tuvo ganas de pegar al intermediario que le transmitió la oferta en Belgrado.



"Espero que no haya encontrado a ninguna una chica que quiera hacer eso, porque no es justo con Novak. Es nuestro mejor embajador, un hombre ejemplar, de familia, como para que alguien le dañe así por dinero, o al menos lo intente", declaró.



Djokovic, de 33 años, está casado con Jelena Ristic, su pareja desde su adolescencia, y tienen dos hijos.



EFE