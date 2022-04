El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, el alemán Alexander Zverev, el griego Stefanos Tsistsipas o el italiano Matteo Berrettini aparecen entre los inscritos en el Masters 1.000 de Madrid 2022, en cuya categoría femenina han confirmado su participación la polaca Iga Swiatek, que encabeza la lista de la WTA, y las españolas Paula Badosa y Garbiñe Muguruza, tercera y novena raquetas del circuito, respectivamente.

Los responsables del torneo, que se disputará del 26 de abril al 8 de mayo en la capital española, confirmaron este martes la presencia de Djokovic, ganador en las ediciones de 2011, 2016 y 2019, que se ha perdido el Abierto de Australia y los torneos de Indian Wells y Miami por no estar vacunado contra la covid.

Así, se espera que el serbio podrá emprender su gira de tierra batida de este año, aunque quizá no pueda jugar alguno de los Masters 1000 de pista dura.



Djokovic no tendría problema para participar en Mónaco, donde tiene su residencia fiscal, antes de poder jugar el Masters 1000 de Madrid.



Sobre los Grand Slam, el serbio podría jugar Roland Garros, no el US Open, mientras que e suna incógnita si podrá estar en Wimbledon.

Otros inscritos

También destacan en el cuadro los dos mejores jugadores en la ATP desde que empezó la presente temporada. Rafa Nadal, ganador en Australia y finalista en Indian Wells, y Carlos Alcaraz, campeón en Miami, que se volverán a ver las caras en las pistas de la Caja Mágica, donde ya se enfrentaron en 2021 con triunfo para el balear.

Completan el cartel en categoría masculina el actual campeón, el alemán Alexander Zverev, y algunos finalistas de ediciones anteriores como el griego Stefanos Tsitsipas (2019), el austriaco Dominic Thiem (2017 y 2018) o el italiano Matteo Berrettini (2021), además de su compatriota Jannik Sinner o los canadienses Felix Auger-Aliassime o Denis Shapovalov.



En el cuadro femenino, además de Iga Swiatek, nueva número uno del mundo, y de las españolas Paula Badosa, semifinalista en 2021, y Garbiñe Muguruza, figuran la vigente campeona, la bielorrusa Aryna Sabalenka, quinta en la lista de la WTA, Simona Halep, campeona en 2016 y 2017, Karolina Pliskova, Victoria Azarenka y Angelique Kerber.





EFE

