El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, dijo este martes que defenderá su título del Abierto de Australia en Melbourne después de recibir una exención médica, al no estar vacunado contra la covid-19.

Djokovic, que se había negado hasta ahora a revelar si se había vacunado o no, afirmó con anterioridad que no estaba seguro de si competiría en el Grand Slam debido a las restricciones para entrar en Australia.



(Lea también: Jhon Duque, a Nacional: toda la bolsa de jugadores del fútbol colombiano)

El mensaje de Djokovic que confirma su viaje

"Pasé un tiempo fantástico con mis seres queridos durante las vacaciones y hoy me dirijo a "Down Under" (una forma coloquial de definir Australia en inglés) con un permiso de exención", dijo el jugador serbio en sus redes sociales.

Solo los jugadores totalmente inmunizados o con una exención médica pueden competir en el primer torneo de Grand Slam del año debido a los requisitos para entrar en el país.



Djokovic canceló recientemente su participación en la ATP Cup y dejó su viaje a Melbourne abierto hasta el final.



El tenista, de 34 años, tradujo su mensaje también al serbio, en el que indica que viaja a Australia tras obtener la exención y está listo "para vivir y respirar tenis durante las próximas semanas. ¡Gracias por todo vuestro apoyo!".



(En otras noticias: Junior, Tolima y Nacional se llevan las miradas en la pretemporada)

Es necesario estar vacunado para jugar en Australia

Las declaraciones de la primera raqueta del mundo confirman que el jugador no está vacunado y la exención es la única forma de entrar en el país.



DEPORTES

Con Efe