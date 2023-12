Novak Djokovic revela las cosas que le molestaban de Rafa Nadal en cada partido

El serbio Novak Djokovic, que cerró el 2023 como número uno del escalafón de la ATP, tuvo un año soñado, llegando a tres de las cuatro finales de Grand Slam y conquistó siete títulos: el Abierto de Australia, Roland Garros, Cincinnati, US Open, París-Bercy, Adelaida y ATP Finals.



El tenista serbio concedió una entrevista y se despachó contra el tenista español Rafa Nadal, uno de sus mayores rivales de los últimos años y con quien no tiene la mejor de las relaciones por fuera de las canchas.

Novak Djokovic es campeón del ATP Finales. Foto: EFE

'Nole' contó una infidencia que vivió antes de entrenarse con el ibérico y comentó que su entrada en calor es algo particular, incluso le llegó a molestar por todo el ruido que hacía.



"Cuando juego contra Nadal en Roland Garros, nuestro camerino queda muy cerca y, aunque tratamos de darnos espacio, muchas veces él salta, corre y hasta alcanzo a escuchar la música que escucha antes de los partidos. Esas cosas que hacía me llegaron a intimidar y hasta molestar", explicó el número uno del mundo.

Novak Djokovic de Serbia devuelve el balón a Alexandre Muller de Francia. Foto: EFE/EPA/CJ GUNTHER

Las diferentes ocasiones que tuvo que soportar los 'rituales' de calentamiento de sus rivales le permitieron adquirir experiencia y reveló que lo han hecho mejor profesional.



"Al inicio de mi trayectoria deportiva no me daba cuenta de que este tipo cosas hacían parte de nuestro deporte, pero luego entendí y eso me motivó a también mostrar mi personalidad en la pista de tenis", dijo.

Novak Djokovic Foto: COREY SIPKIN / AFP

Por último, compartió un gran recuerdo que tiene enfrentando al suizo Roger Federer: fue en Wimbledon 2019 cuando libró una verdadera batalla en la cancha, deleitando al mundo del tenis.



"Todos los sets que le gané fueron en 'Tie-break' y, en general, Federer tuvo mejores estadísticas que yo durante todo el partido. Pero al final yo gané el partido y eso demuestra que pude ganar escogiendo algunos momentos específicos para mostrar mi mejor rendimiento deportivo", explicó el serbio.

