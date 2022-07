La organización del Abierto de Estados Unidos de tenis ha afirmado en un comunicado que el torneo "no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero "respetará" la posición del gobierno "sobre los viajes al país de los ciudadanos no estadounidenses no vacunados".

Esto en principio puede dejar fuera del cuarto Grand Slam del año al serbio Novak

Djokovic, quien tras ganar en Wimbledon mostró su intención de participar en el torneo neoyorkino si dispone de permiso para entrar en el país.



"De acuerdo con el reglamento de Grand Slam de la ITF, todos los jugadores elegibles ingresan automáticamente en los cuadros principales individuales masculino y femenino según la clasificación 42 días antes del primer lunes del evento", añade la organización, quien queda a expensas de la postura del gobierno.

La presión es mucha



La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) publicó la lista de jugadores para los cuadros individuales, y según dicho reglamento figura por el momento

Djokovic, pero aún debe resolverse su situación al no estar vacunado contra la covid-19.



Más de 12.000 personas firmaron una petición en línea en Change.org pidiendo a la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés) y al gobierno de EE.UU. que le permitan a Novak Djokovic competir en el US Open.



No es claro el tema para Djokovic, pero no puede entrar a Estados Unidos si no tiene la vacuna.

Novak Djokovic. Foto: AFP



"No hay absolutamente ninguna razón en esta etapa de la pandemia para no permitir que Djokovic compita en el US Open 2022", se asegura.



Y agregan: "El gobierno de EE.UU. y la USTA deben trabajar juntos para permitirle jugar. Si los jugadores estadounidenses no vacunados pueden jugar, a Djokovic como una de las leyendas de este juego, se le debe permitir jugar. ¡HAGAN QUE SUCEDA, USTA!".



