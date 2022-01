El número uno mundial Novak Djokovic será el primer cabeza de serie del Open de Australia , que comienza el 17 de enero, pese a que su participación en el primer torneo de tenis grande del año sigue amenazada por su problemas de visado ligados a la epidemia de Covid-19.

El serbio, de 34 años, busca no solo un décimo triunfo en este torneo, sino también una vigesimoprimera victoria en una prueba de Grand Slam, un récord. Su presencia en Melbourne puede de todas maneras no hacerse efectiva si las autoridades australianas deciden finalmente anular su visado.



El serbio de 34 años, no vacunado, está en el centro de una batalla judicial con las autoridades australianas desde su llegada a Melbourne la semana pasada, tras presentar una derogación médica.

En categoría femenina, la australiana Ashleigh Barty, número uno mundial, que acaba de ganar el torneo de Adelaida, probando que está en forma tras un año 2021 complicado, es la gran favorita de este primer Grand Slam que sueña ganar en su tierra

Las cabezas de serie

Stefanos Tsitsipas Foto: EFE

Rama masculina



1. Novak Djokovic (Serbia)

2. Daniil Medvedev (Rusia)

3. Alexander Zverev (Alemania)

4. Stefanos Tsitsipas (Grecia)

5. Andrey Rublev (Rusia)

6. Rafael Nadal (España)

7. Matteo Berrettini (Italia)

8. Casper Ruud (Noruega)

9. Felix Auger-Aliassime (Canadá)

10. Hubert Hurkacz (Polonia)

11. Jannik Sinner (Italia)

12. Cameron Norrie (Gran Bretaña)

13. Diego Schwartzman (Argentina)

14. Denis Shapovalov (Canadá)

15. Roberto Bautista (España)

16. Cristian Garin (Chile)

17. Gaël Monfils (Francia)

18. Aslan Karatsev (Rusia)

19. Pablo Carreño (España)

20. Taylor Fritz (Estados Unidos)



Rama femenina



1. Ashleigh Barty (Australia)

2. Aryna Sabalenka (Bulgaria)

3. Garbiñe Muguruza (España)

4. Barbora Krejcikova (República Checa)

5. Maria Sakkari (Grecia)

6. Anett Kontaveit (Estonia)

7. Iga Swiatek (Polonia)

8. Paula Badosa (España)

9. Ons Jabeur (Túnez)

10. Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia)

11. Sofia Kenin (Estados Unidos)

12. Elena Rybakina (Kazajistán)

13. Naomi Osaka (Japón)

14. Simona Halep (Rumania)

15. Elina Svitolina (Ucrania)

16. Angelique Kerber (Alemania)

17. Emma Raducanu (Gran Bretaña)

18. Coco Gauff (Estados Unidos)

19. Elise Mertens (Bélgica)

20. Petra Kvitova (República Checa).



AFP