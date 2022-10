El serbio Novak Djokovic, número siete del mundo, se proclamó este domingo campeón en el torneo ATP 250 de Tel Aviv, logrando su tercer título de la temporada y el número 89 de su carrera, al superar al croata Marin Cilic (16º) en dos sets, por 6-3 y 6-4.

Djokovic ha ganado a Cilic en su particular 'clásico balcánico' en 19 ocasiones en 21 enfrentamientos.



Aun así, en medio de ese registro, la mayor atención se la llevó un video del serbio en silla de ruedas.



(Puede leer: Djokovic empuja carros y hace capoeira: así es su nuevo entrenamiento).

Djokovic, en silla de ruedas

Novak Djokovic Foto: EFE

El serbio, exnúmero uno mundial, disputaba su final número 127 en el circuito ATP y añade el trofeo de Tel Aviv a los otros dos logrados en 2022, el que conquistó en Roma sobre tierra batida en mayo y en julio sobre césped en Wimbledon. La otra final jugada esta temporada, en abril en Belgrado, la perdió.



A sus 35 años, Djokovic está teniendo una temporada atípica, marcada por su negativa a vacunarse contra el covid-19, lo que le impidió estar en varias citas importantes, especialmente en dos del Grand Slam, los Abiertos de Australia y Estados Unidos.



Desde su título en Wimbledon, Djokovic no había jugado en partido oficial hasta la Laver Cup de la pasada semana en Londres.



"Ha sido realmente una semana especial, me he sentido como en casa con todo este apoyo del público", declaró Djokovic.



"Estoy seguro que vamos a seguir peleando contra todos estos jóvenes aún un buen tiempo".



Luego, en un gesto de apoyo a los tenistas en silla de ruedas, el serbio se atrevió a jugar sentado en uno de estos medios de apoyo.



Las imágenes le dan la vuelta al mundo.

*Con AFP