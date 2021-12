El número uno del tenis masculino, Novak Djokovic, figura en la lista de participantes del Abierto de Australia del próximo mes de enero, divulgada este miércoles por sus organizadores, después de semanas de especulaciones sobre su presencia por la obligatoriedad de estar vacunado.

El serbio, 20 veces ganador de un Gran Slam, había sembrado las dudas sobre su participación en el Abierto de Australia, pero el martes su nombre ya apareció en la lista que jugadores del equipo Serbio en la ATP Cup de Sídney en enero, lo que dio pie a pensar que también disputaría el Abierto.



¿Ya se vacunó Novak Djokovic?

Djokovic, de 34 años, no quiere develar su estado de vacunación. Su padre sugirió el mes pasado que su hijo no disputaría ese torneo y acusó a los organizadores de "chantaje".



Los organizadores del primer Grand Slam del año insisten en que solo jugadores completamente vacunados podrán participar y este miércoles volvieron a reiterarlo al comunicar la lista de participantes.



"Cualquier excepción tendrá que seguir las estrictas normas del gobierno", dijeron. "Toda alegación sugiriendo que la federación buscaría saltarse estas reglas es simplemente falsa", añadió, cuando algunos medios evocaron la posibilidad de que los organizadores del torneo, con el apoyo de Tennis Australia, buscan permitir a Djokovic beneficiarse de une exención.



"Todo el mundo tiene ganas de asistir al Open de Australia. Y todos los que tomen parte, espectadores, jugadores, responsables, equipos técnicos, deberán estar totalmente vacunados", repitió una vez más este miércoles el primer ministro adjunto del estado de Victoria, donde Melbourne es la capital, James Merlino.



"Es la regla. Las exenciones médicas son únicamente exenciones médicas, no son medios para evitar estas reglas por tenistas privilegiados", insistió.

Sin Roger Federer, el reto para Djokovic y Nadal

Vencedor de tres de los torneos de Grand Slam la pasada temporada y de nueve títulos del Open de Australia, Djokovic se convertiría en caso de victoria en Melbourne en el primer tenista en conquistar 21 títulos del Grand Slam.



También figura en la lista de presentes el español Rafa Nadal, que solo ha disputado dos partidos desde su derrota en semifinales de Roland Garros en junio debido a una lesión en un pie. Nadal también ha ganado, al igual que Djokovic, 20 Grand Slams.



Uno de los ausentes será el suizo Roger Federer, que ya había anunciado que no participaría.



Tampoco estará la estadounidense Serena Williams, cuya presencia se esperaba, pero la ganadora de 23 Grand Slams, no está en plena forma física y decidió no competir siguiendo las indicaciones médicas.



"No es una decisión fácil de tomar, pero no estoy en el punto que hay que estar físicamente para competir", dijo Williams.



Ashleigh Barty, número 1 mundial, intentará convertirse en la primera australiana en ganar en casa desde hace 44 años. Frente a ella estará, entre otras, la japonesa Naomi Osaka.



Con AFP