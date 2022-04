Novak Djokovic cayó eliminado este martes en su entrada en liza en 2ª ronda del Masters 1000 de Montecarlo por el español Alejandro Davidovich (46º) 6-3, 6-7 (5/7), 6-1.

La caída de Djokovic

Novak Djokovic. Foto: EFE

No jugaba el serbio desde que cayó en febrero, en el torneo de Dubai, ante el checo Jiri Vesely en los cuartos de final. Fue aquél el único evento en el que hasta entonces podía participar. Donde no es obligatoria la vacuna contra la covid que le exigieron en el Abierto de Australia y también en la gira americana, en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.



Por tercera vez en su carrera el ganador de veinte grandes cayó en su primer partido en Montecarlo. Antes fue en su debut, en el 2006 y diez años más tarde, en el 2016. Davidovich, que había perdido los dos encuentros anteriores contra el serbio, en el 2021 en Roma y en los Juegos Olímpicos de Tokio, mostró un gran nivel y no decayó ante el intento de reacción del serbio, cuando ganó el segundo set e igualó el partido.



Djokovic, que afrontaba su cuarto partido de la temporada, el segundo torneo tras el de Dubai, en febrero, donde cayó en cuartos de final, acusó la inactividad y cayó eliminado después de dos horas y 56 minutos. Davidovich jugará en octavos ante el ganador del encuentro entre el belga David Goffin y el británico Daniel Evans.

AFP y EFE