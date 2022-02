Novak Djokovic cayó este jueves en cuartos de final del torneo de Dubái por 6-4 y 7-6 (7/4) ante el checo Jiri Vesely (Número 123 del mundo).



Tras la sorpresiva derrota, el serbio perderá su número uno del ranking ATP en la próxima clasificación, que se publicará el lunes.El ruso Daniil Medvedev ocupará su lugar.



Será la primera vez desde 2004 que el trono del tenis masculino es para un jugador que no pertenece al conocido como 'Big 4', es decir: Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray.

El regreso frustrado de Djokovic

Novak Djokovic. Foto: AFP

Tras toda la polémica por el escándalo que generó en el Abierto de Australia, la expectativa del regreso de Djokovic en el circuito era inmensa.



Bien recibido por los organizadores del evento, que dijeron públicamente que no les importaba que no estuviese vacunado, el serbio tenía todas las de ganar. De hecho, en su primer partido fue recibido con una ovación de gran parte del público.



Esta mañana, el diario francés 'L'equipe' publicó una entrevista en la que ratificó que no se iba a vacunar por el momento. Horas después, su caída en el circuito fue una realidad.

