Novak Djokovic viene cerrando su temporada lejos de lo que se esperaba.

A pesar de haber ganado Wimbledon, que no dio puntos para el ranquin ATP, el tenista serbio aparece al borde del 'top 10' del escalafón mundial por su nula participación en varios torneos.



Entre ellos, el reciente US Open, en el que el serbio defendía los puntos de haber llegado a la final, y del que no pudo hacer parte por no contar con su esquema de vacunación contra el covid-19.



Esa situación volvió a cobrar eco en un reciente encuentro con el exfutbolista Gabriel Batistuta.



Y todo, por su inesperada respuesta a la pregunta de la mayoría de sus seguidores: "¿Te vacunaste?".



¿Djokovic se vacunó?

Según se ve en un video que circula por redes sociales, Batistuta mantiene un diálogo en español con Djokovic.



En medio de la cordialidad, el argentino le pregunta: "¿Te vacunaste?".



A lo que el serbio, tras mirar al piso, responde:"Sí, un poquito".

Aunque la charla se habría dado en un tono jovial, y podría ser en broma, varios seguidores del jugador argumentan que podría ser una decisión sabia, teniendo en cuenta que las restricciones por el covid-19 siguen vigentes en Estados Unidos, país donde se juegan varios torneos del circuito.

