Djokovic no da opción a Schwartzman en el Masters de Londres

El serbio Novak Djokovic despejó este lunes cualquier duda en su debut de las Finales ATP en Londres con un contundente triunfo ante el argentino Diego Schwartzman por 6-3 y 6-2.

El de Belgrado, que llegaba sin competir en París-Bercy y tras perder sorprendentemente en Viena, no dio opción alguna al de Buenos Aires y se deshizo de él en una hora y 19 minutos.



Djokovic, de esta manera, desempató con el alemán Boris Becker como tercer tenista con más triunfos en este torneo, y le sobrepasó con 37.



Se queda sólo por detrás del suzo Roger Federer, que suma 59 victorias, y el checo nacionalizado estadounidense Ivan Lendl, que tiene 39. Schwartzman, que debutaba en el torneo a sus 28 años, comenzó con buen ritmo y sin rastros de los nervios de un principiante. Consiguió romper el servicio de Djokovic en el tercer juego, aprovechándose de varios fallos flagrantes del serbio, pero la alegría le duró poco.



El pupilo de Goran Ivanisevic y Marjan Vajda quebró inmediatamente y ya no bajó el pistón. Le metió un parcial de 5-1 a Schwartzman dominando toda la pista y excelso al servicio y acabó con unos números con el primer saque superiores al 80 por ciento y anotándose siete 'aces'.



Con el primer set en el bolsillo, Djokovic apenas ofreció grieta alguna en su juego y pasó por encima al bonaerense para lograr un debut casi perfecto en el torneo donde busca igualar los seis títulos de Roger Federer. De momento, comienza liderando el grupo Tokio 1970 a la espera de que esta noche jueguen el alemán Alexander Zverev y Daniil Medvedev.



EFE