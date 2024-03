Novak Djokovic 'se divorcia' de su entrenador Ivanisevic luego de 12 Grand Slams

El 2024 de Novak Djokovic sigue lleno de sorpresas. Con varias derrotas en campeonatos disputados este año y su ausencia en Miami, el número uno del mundo del tenis sigue dando de qué hablar, esta vez por su ruptura con el entrenador que lo ha acompañado durante 12 Grand Slams e incontables triunfos.

Este miércoles, en una publicación de Instagram, anunció que separa caminos con Goran Ivanisevic, su entrenador desde el 2019. “Goran y yo decidimos hace unos días dejar de trabajar juntos” y lo acompañaba de dos fotos en las que se ven felices juntos.

El anuncio se suma al mal inicio de año que ha tenido. 'Nole' fue eliminado en semifinales en el Abierto de Australia en enero, que es el primer Grand Slam de la temporada por quien se consagraría como campeón del torneo luego, el italiano Jannik Sinner.

En Indian Wells, perdió en tercera ronda también contra un italiano, Luca Nardi, de 20 años y que ocupa el puesto 123 en la clasificación de la ATP. Luego, confirmó su ausencia en el Masters 1000 de Miami. Un bache en el camino del mejor tenista del mundo.

Más allá de la relación como entrenador y deportista, Djokovic dejó ver, en su mensaje de despedida, un cariño por una amistad creada con el croata. “La química en la cancha tuvo sus altibajos, pero la amistad siempre ha sido sólida como una roca”, menciona la publicación.

Novak Djokovic. Foto:EFE Compartir

Además recordó que, en 2018, junto a su antiguo entrenador, Marian Vajda, tomaron la decisión de invitarlo a hacer parte del cuerpo técnico, pues estaban “en busca de innovación y magia para el servicio”.

Asegura también que el vínculo con entrenador se convirtió en algo mucho mejor. “No solo hemos traído el servicio, sino también risas, diversión, muchos número uno a final de año, récord batidos, 12 títulos de Grand Slam (y varias finales) desde entonces” indicó dando las gracias a su, ahora, ex – entrenador.

El tenista, que lleva 418 semanas liderando el escalafón de la ATP, no ha anunciado aún el reemplazo de su entrenador. Sportklub, el portal deportivo, indicó que el martes fue visto entrenando en Belgrado acompañado por el ex tenista Nenad Zzimonjic, pero también consideran que no es probable que sea su nuevo técnico.

Novak Djokovic Foto:Getty Images via AFP Compartir

El siguiente reto para Djokovic será el Máster de Monte Carlo que comienza el 7 de abril y el mundo del tenis sigue a la expectativa de quién será el que lo acompañe a afrontar el resto de su carrera.

DEPORTES