Djokovic: 'Nadal y Federer son los que me han hecho llegar aquí'

El tenista serbio Novak Djokovic se mostró este domingo exultante tras conseguir su sexto Wimbledon y empatar, con 20, en número de Grand Slam conquistados con Roger Federer y Rafa Nadal, a quienes consideró los tenistas "más importantes" de su carrera.

"(Federer y Nadal) Son los dos jugadores más importantes de mi carrera, lo que han hecho que haya llegado hasta aquí. Son quienes me empujaron a mejorar técnica, mental y físicamente", dijo el serbio en declaraciones en la pista tras batir al italiano Matteo Berrettini, por 6-7(4), 6-4, 6-4 y 6-3.



El número uno del mundo recordó que cuando alcanzó el "top 10" de la clasificación mundial pasó unos años en los que perdía casi siempre que jugaba contra el suizo y el español, pero que "algo cambió a finales de 2010 y comienzos de 2011". "Aquello fue el comienzo de un viaje que no acaba aquí", agregó, en medio de la ovación cerrada de los espectadores en la pista central de Wimbledon.



Djokovic reconoció que el partido contra Berrettini, quien opuso más resistencia de la que se preveía, fue "más que una batalla", y felicitó al joven jugador italiano, de 25 años, a quien auguró una carrera "llena de éxitos".



"Ha sido un verdadero martillo italiano. Lo sufrí en mi piel en París y hoy también aquí", dijo el serbio, quien aseguró que se trató de un "duro partido".



Djokovic evocó su infancia, cuando con 7 años se dedicó a construir una réplica del trofeo de Wimbledon con materiales usados, para significar la importancia de este torneo en su vida. "Ganar Wimbledon siempre fue mi sueño de niño. Tengo que recordarme esto y nunca darlo por sentado", pese a haberlo ganado ya seis veces.



Preguntado por sus posibilidades de alcanzar los cuatro torneos del Grand Slam en una misma temporada, algo que sólo consiguió Rod Laver en la era Open, el serbio reconoció que ese va a ser su gran objetivo y que luchará por conseguirlo en el próximo Abierto de EE.UU..



"Estoy en una gran forma y jugando bien. Sacar mi mejor tenis en los Grand Slam es la prioridad en mi carrera, así que lo intentaré", dijo. Por su lado, Berrettini reconoció que había tenido que manejar "demasiados sentimientos" y que también en eso

Djokovic había sido mejor que él. Sin embargo, avanzó que "con suerte no será mi última final aquí ni en un Grand Slam", por lo que prometió que volverá a Wimbledon.



EFE