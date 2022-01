El tenista serbio, Novak Djokovic, admitió este miércoles haber cometido "errores humanos" en los documentos para entrar a Australia y acudir a una entrevista con un medio deportivo tras conocer su positivo por la covid-19.

"Me sentí obligado a acudir a la entrevista con L'Equipe para no dejar tirado al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me aislé y reflexioné. Cometí un error de juicio y admito que tuve que posponer la cita", apuntó el deportista en un comunicado.



Le puede interesar: (¿Djokovic mintió? Analizan nuevamente su deportación en Australia)



Djokovic asegura que se sometió el 16 de diciembre a una prueba para detectar la covid-19, cuyo resultado conoció un día más tarde y tras acudir a un evento con menores mientras que la entrevista fue el 18, por su parte el gobierno australiano continúa considerando su posible anulación de visado y posterior deportación.

Paso a paso antes del positivo

"Quiero abordar la continua información errónea sobre mis actividades y asistencia a eventos en diciembre en el período previo a mi resultado positivo en la prueba PCR COVID", dijo.



Y agregó: "Esta es información errónea que debe corregirse, particularmente con el fin de aliviar la preocupación más amplia de la comunidad sobre mi presencia en Australia, y abordar asuntos que son muy dolorosos y preocupantes para mi familia".



El número uno del mundo se expone a ser deportado por el gobierno de Austarlia, luego de que un juez le diera el aval de entrar a ese país sin la vacuna del covid-19.



"Asistí a un partido de baloncesto en Belgrado el 14 de diciembre, después del cual se informó que varias personas dieron positivo con COVID 19. A pesar de no tener síntomas de COVID, me hice una prueba rápida de antígeno el 16 de diciembre que resultó negativa, y de una mucha precaución, también se hizo un test PCR oficial y homologado ese mismo día", señaló el tenista.



Le puede interesar: (Video: Arquero rompe en llanto al ser escogido figura del partido)



Djokovic advirtió que al otro día fue a un evento de tenis en Belgrado para entregar premios a los niños y que se hizo la prueba rápida de antígenos antes de ir al evento, la que resultó negativa.

Con covid-19 en la entrevista

Sin embargo, señaló, estaba asintomático y se sentía bien, y no había recibido la notificación de un resultado positivo de la prueba de PCR hasta después de ese evento.



"Al día siguiente, el 18 de diciembre, estaba en mi centro de tenis en Belgrado para cumplir con un compromiso de larga data para una entrevista y sesión de fotos de L'Equipe. Cancelé todos los demás eventos excepto la entrevista de L'Equipe", enfatizó Djokovic.



“Me sentí obligado a seguir adelante y realizar la entrevista de L'Equipe porque no quería defraudar al periodista, pero me aseguré de distanciarme socialmente y usar una máscara, excepto cuando me estaban tomando la fotografía", dijo.



El serbio señaló que ya en casa y después de la entrevista se aisló, pero admitipó que fue un "error de juicio y acepto que debería haber reprogramado este compromiso", indicó.

Facebook Twitter Linkedin

Djokovic saluda a sus seguidores desde Australia. Foto: AFP



La raqueta serbia tocó el tema de su declaración en el viaje y confirmó que su equipo de apoyo la envió en su nombre. "Como le dije a los funcionarios de inmigración a mi llegada mi agente se disculpa sinceramente por el error administrativo al marcar la casilla incorrecta sobre mi viaje anterior antes de venir", acotó.



Por último, anotó: Este fue un error humano y ciertamente no deliberado. Vivimos momentos difíciles en una pandemia y, a veces, estos errores no deben ocurrir. Mi equipo ha proporcionado información al gobierno australiano para aclarar este asunto", puntializó.



Le puede interesar: (Así se jugarán las primeras cinco fechas del fútbol colombiano)



Deportes