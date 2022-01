El número uno del tenis Novak Djokovic, recientemente expulsado de Australia tras un conflicto decidido en los tribunales sobre su estatus vacunal, es cofundador y accionista mayoritario de una empresa biotecnológica que trabaja en un tratamiento contra el covid-19, explicó el miércoles el director de la misma.



"Es uno de los fundadores de mi compañía, creada en junio de 2020", indicó a la AFP Ivan Loncarevic, director de la empresa danesa QuantBioRes.



Los estatutos de la empresa biotecnológica muestran que Djokovic y su esposa Jelena poseen entre los dos el 80 por ciento de QuantBioRes, que emplea a una veintena de personas en Dinamarca, Eslovenia, Australia y Reino Unido.

La meta de la empresa



"Nuestro objetivo es desarrollar una nueva tecnología para combatir los virus y las bacterias resistentes y hemos decidido utilizar el covid como vitrina", explicó.



"Si lo conseguimos con el covid-19, lo lograremos con todos los demás virus", añadió. La sociedad planea lanzar ensayos clínicos en Gran Bretaña a mediados de este año, precisó Loncarevic.



Novak Djokovic, no vacunado contra el covid-19, no cumplió con los requisitos de estar vacunado con la pauta completa fijados por Australia y su visado fue cancelado.



Tras unos días de conflicto, los tribunales confirmaron la expulsión y el tenista abandonó Melbourne el domingo, sin poder tomar parte en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. Contactado por la AFP, el portavoz de Novak

Djokovic no deseó hacer comentarios sobre su participación en la empresa danesa.



AFP