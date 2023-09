Tras un año de ausencia de Nueva York, el serbio Novak Djokovic avanzó este martes a las semifinales del US Open batiendo al primero de los rivales estadounidenses que le aguardan en su camino hacia su 24º título de Grand Slam.

Djokovic arrasó al californiano Taylor Fritz (noveno de la ATP) por 6-1, 6-4 y 6-4. En otro récord de su legendaria carrera, Djokovic clasificó a su semifinal número 47 de torneos de Grand Slam, superando la anterior mejor marca, que ostentaba Roger Federer.

En su historial en Flushing Meadows, 'Nole' sigue imbatido en 13 apariciones en los cuartos y solo Jimmy Connors tiene más presencias en semifinales de este Grand Slam, con 14.



"Cada vez que salgo a la pista a esta edad, en esta etapa de mi vida, es una gran oportunidad", recordó el astro de Belgrado, de 36 años. "No sé cuántas opciones más tendré, así que intento disfrutarlo todo lo que puedo".



Su último obstáculo hacia la final del domingo será el ganador del duelo nocturno del martes entre los estadounidenses Frances Tiafoe y Ben Shelton.



"Tanto Tiafoe como Shelton son muy carismáticos, muy dinámicos, llevan mucha pasión y velocidad a la pista", reconoció.

Dígalo con música: así celebró Novak Djokovic

Djokovic celebró su victoria cantando frente al público de la pista central de Flushing Meadows, que durante el partido había alentado con fuerza a su rival.



Tras 2 horas y 34 minutos de partido, en el que vivió ciertos momentos de tensión en el tercer set, Djokovic compartió su emoción con el público pidiéndoles que se le unieran al cantar el tema que poco antes sonaba en el estadio.



"You gotta fight ... for your right ... to party!!" (Tienes que luchar por tu derecho a la fiesta), entonó Djokovic en el mismo escenario donde su gran rival por el título, el español Carlos Alcaraz, también se animó a cantar la semana pasada un tema del colombiano Sebastián Yatra.

NOVAK SAYS YOU GOTTA FIGHT FOR YOUR RIGHT TO PARRRRRTY.



Novak goes @tkelce on us. pic.twitter.com/IVXtD18Og4 — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2023

Tras su baja en 2022 por su negativa a vacunarse contra el coronavirus, el astro de Belgrado avanza decidido por su cuarto trofeo del US Open y para agrandar su liderato en la carrera por las coronas de Grand Slam respecto a Rafael Nadal, que posee 22.



Este martes, Taylor Fritz no tuvo tenis ni energías para interponerse en el camino de Djokovic, contra quien había sucumbido en sus siete duelos anteriores. Bajo un calor y humedad abrasantes en la pista central, el californiano comenzó el duelo con los nervios a flor de piel y el brazo agarrotado.



Fritz, cuyo único título importante fue Indian Wells en 2022, pugnaba por sus primeras semifinales de Grand Slam y era el único jugador que no había cedido ningún set antes de estos cuartos.



Pero el martes chocó de bruces con el inexpugnable tenis defensivo de Djokovic acumulando un total de 50 errores no forzados, por 26 del serbio.



"No aproveché mis oportunidades", lamentó Fritz, que sólo convirtió dos de sus 12 pelotas para 'break'. "No me pareció que él jugara excepcionalmente ninguno de esos puntos. Estuvo sólido, y yo no rendí lo suficiente en muchos momentos importantes".



La temperatura de Djokovic solo subió en el tercer set cuando tuvo fricciones con el público mientras Fritz peleaba por alargar el partido. El californiano reanimó a la grada al avanzarse 2-3 y ganarse dos pelotas de quiebre pero Djokovic lo solucionó con un espectacular revés y lo celebró con gritos intimidantes y miradas desafiantes a la grada.



Poco después reprendió a una persona que, desde su palco, gritó durante un punto que Djokovic acabó perdiendo.

Djokovic hoy:se peleo con el publico, echo a la mierda a un fanatico y gano el partido,show total pic.twitter.com/0qGErk5Vgc — 23🐐🇦🇷 (@Tobiasnahuel21) September 5, 2023

"No sé quién era el tipo, pero yo estaba bastante molesto con él en ese momento", explicó después. "Me comuniqué con mis amigos para tener una pequeña charla con él".



Veterano de mil batallas, el serbio retomó rápido la concentración y zanjó el duelo por la vía rápida, marcando el camino a Alcaraz, que jugará sus cuartos el miércoles ante Alexander Zverev.



"A veces no presto atención a lo que está pasando en las gradas pero otras quiero responder y alimentarme de esa energía", afirmó Djokovic, que ha salido victorioso de sus últimos 30 duelos contra estadounidenses.



"Es lógico esperar que la mayoría del público apoye al jugador local", apuntó. "Probablemente será así el viernes, pero estaré preparado".



DEPORTES

Con AFP

Más noticias de Deportes