Novak Djokovic tuvo un 2023 para agrandar su leyenda

El tenista serbio Novak Djokovic tuvo un 2023 de ensueño. Fue protagonista indiscutido de una temporada gloriosa en la que lo ganó casi todo y se mantuvo a la cabeza de la clasificación mundial, con muchos méritos y buen tenis para deleitar a sus millones de seguidores en todo el mundo, y amenazar a sus rivales.

El trono del tenis mundial sigue ocupado por el serbio, que acumula más de 400 semanas en las alturas. Empeñado en asentarse como el jugador más premiado de la historia, de todos los tiempos.



Novak ha aprovechado, a sus 36 años, el adiós de Roger Federer y el receso obligado del español Rafael Nadal por lesión, para poblar su hoja de servicios y dar un estirón a sus méritos.



No parece que pase el tiempo para el tenista de Belgrado que ha completado el 2023 con una de las mejores cosechas de su carrera y a un nivel de juego espectacular. Sin fisuras, inaccesible para el resto de adversarios.



Ni consolidados ni prometedores. Nadie ha podido con el pupilo de Goran Ivanisevic que se ha quedado a un paso de lograr el Grand Slam (constituido por los cuatro torneos oficiales mayores del circuito internacional organizados por la Federación Internacional de Tenis). Solo la ambición del español Carlos Alcaraz en uno de sus mejores momentos de la temporada, en pleno ecuador, le privó de ganar a Djokovic también Wimbledon, el único 'major' que no ha podido conquistar esta temporada. En todo caso, se convirtió en el primero en alcanzar la final de los cuatro Grand Slams y de las ATP Finals desde que lo hiciera él mismo en 2015.

El serbio ha cerrado el ejercicio con solo siete derrotas en 63 partidos disputados. Ha ganado siete títulos en este 2023. Entre ellos el Abierto de Australia, el Abierto de Estados Unidos, Roland Garros y las Finales ATP. Además, el Masters 1000 de París, el Masters 1000 de Cincinnati y el torneo de Adelaida. Solo cedió una final. La del All England Club de Londres.



Desde el 2016, cuando consiguió el mismo número de premios, nunca había ganado tanto Nole que solo en el 2015, con once éxitos, y en el 2011, con diez, en pleno apogeo y en madurez, cerró con más trofeos en su mochila.



Este año, además, sumó en París su trofeo número 40. Allí se convirtió en el máximo campeón del torneo con siete victorias y amplió su marca como el tenista que más M1000 ha ganado hasta el momento. Además, repitió el hito del 'París Slam' firmando en una misma temporada Roland Garros y París, como lo había hecho en 2021.

Novak Djokovic Foto: COREY SIPKIN / AFP

Noventa y ocho títulos alumbran su recorrido profesional del número uno del mundo que representa la ambición permanente por ser el mejor cada vez que salta a una pista; muestra una interminable lucha contra sí mismo: cada partido es un reto, cada torneo un desafío; envida al tiempo, planta cara a la edad, apuesta contra la historia. Resuelve las dudas que le acechan con determinación y mantiene a raya a los aspirantes.



El número uno del mundo apunta ahora al Grand Slam que nadie consigue desde que Rod Laver lo hizo suyo en 1969, la última vez. Incluso está entre sus objetivos añadir el oro olímpico en París 2024 y obtener el Golden Slam. Novak tiene los Juegos entre ceja y ceja. Nunca ha logrado el oro. Es lo que falta en su palmarés.



La victoria en Nueva York lo posicionó en igualdad de condiciones con Margaret Court como los tenistas que más Majors sumaron en la historia. La próxima temporada tendrá el desafío de alejarse también de la leyenda australiana para, ahora sí, reinar completamente en ese tipo de torneos.

Novak Djokovic de Serbia devuelve el balón a Alexandre Muller de Francia. Foto: EFE/EPA/CJ GUNTHER

En el cierre del 2023, saltó a la cancha en Turín por la gloria en las ATP Finals frente al local Jannik Sinner (4°). El italiano fue el único que le ganó durante la última semana. Y no solo se tomó la debida revancha después sino que atrapó otro récord como el deportista con más títulos en el Torneo de Maestros con siete, dejando atrás a Roger Federer. Antes de ese torneo, Novak sentenció en su mejor estilo: “Si no quisiera ser humilde y honesto, voy a ganar el torneo. Ahora, si quiero ser honesto y humilde, voy a ganar el torneo también".



El año del tenista serbio fue sensacional, pero deja sentencia de que en el 2024 irá por más, nuevas victorias, nuevos récords para agrandar su leyenda en el tenis mundial. Él mismo se refirió a su año y se sinceró, pues sabe que en temporadas pasadas también tuvo mucho brillo: “¿Ha sido uno de los mejores años (este 2023)? No, no diría el mejor, sino uno de los mejores. Quiero decir, el hecho de que haya ganado tres de cuatro Slams y haya jugado la final en el cuarto y todavía no sea el mejor año de mi vida… Es bastante agradable tener ese tipo de situación. Pero definitivamente es una de las mejores temporadas”, dijo el serbio en una entrevista, analizando su gran año.



DEPORTES CON EFE

