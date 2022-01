El ministro australiano de Inmigración, Alex Hawke, canceló este viernes nuevamente el visado del tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, lo que da paso a su deportación.

Según el diario 'The Guardian', el ministro aseguró que analizó cuidadosamente la información proporcionada por las autoridades del caso y por el tenista.



Sin embargo, afirmó que el gobierno de Australia está comprometido con proteger las fronteras de su país, en especial con relación a la pandemia del covid-19, por lo que se tomó la determinación de cancelar la visa del tenista.



"Hoy ejercí mi poder bajo la sección 133C (3) de la Ley de Migración para cancelar la visa del Sr. Novak Djokovic por motivos de salud y buen orden, sobre la base de que era de interés público hacerlo", se lee en la declaración publicada por 'The Guardian'.



Esta cancelación implica que Djokovic puede tener prohibida la entrada al país durante tres años, excepto bajo ciertas circunstancias.



(Lea también: Video: los enfrentamientos entre la policía y el público por caso Djokovic)

Djokovic llegó el 5 de enero a Melbourne con una exención médica que le permitía jugar en el Abierto de Australia sin estar vacunado.



Agentes fronterizos anularon la visa y lo enviaron a un centro de detención de migrantes en Melbourne. Pero su equipo de abogados logró que un juez revirtiera la decisión el lunes por un error de procedimiento durante su interrogatorio en el aeropuerto de Melbourne.



Con ello, la decisión de cancelar la visa nuevamente quedó en manos del ministro australiano de Inmigración, Alex Hawke.



Según medios internacionales, se prevé que los abogados del serbio de 34 años recurran en los tribunales esta decisión.



(Además: Esposa de Novak Djokovic pide ‘amor y respeto’ tras problemas del tenista)

¿Por qué se consideró nuevamente la cancelación?

Luego de que un juez revirtiera la primera suspensión de su visa, surgieron una serie de dudas sobre las declaraciones de ingreso del tenista a Australia.



En un primer lugar, aunque sus abogados indicaron que Djokovic dio positivo para covid-19 el 16 de diciembre de 2021, el tenista fue visto en varios eventos en los días siguientes a ese resultado positivo.



El número uno del tenis mundial fue visto en las calles en Belgrado. El 17 de diciembre, un día después de la prueba PCR positiva, acudió a un almuerzo para el lanzamiento de estampillas serbias con su imagen, y apareció sin mascarilla con tenistas jóvenes.

Facebook Twitter Linkedin

Novak Djokovic, número uno en el ranking ATP. Foto: EFE

También surgieron dudas en Australia sobre una respuesta que dio el tenista de 34 años en su declaración de viaje, presentada antes de emprender el vuelo a Melbourne.



En el documento, divulgado por el tribunal federal, indicó que no había viajado en los 14 días anteriores al vuelo.



Pero parece haber evidencia clara de que Djokovic sí viajó durante ese periodo.



Hay fotos de él en Belgrado el 25 de diciembre con el jugador serbio de balonmano Petar Djordjic, quien subió las imágenes a su perfil de Instagram.



(Siga leyendo: Djokovic recibió exención por haber dado positivo para covid en diciembre)



El 31 de diciembre, la academia SotoTennis tuiteó un video de Djokovic entrenando en Marbella, España, y el 2 de enero su foto apareció en el Diario Sur cuando jugaba en el club Puente Romano de esa localidad costera.



Según los documentos de ingreso al país, "dar información falsa o engañosa es una ofensa grave" y puede conducir a que se impida su ingreso a Australia por tres años.



En dicho momento, Djokovic dijo a los agentes migratorios al llegar al aeropuerto de Melbourne que sus documentos de viaje fueron llenados por su agente, según una transcripción divulgada por la corte.

Las explicaciones de Djokovic

Una vez encendida la polémica, Novak Djokovic, admitió haberse reunido con un periodista cuando sabía que estaba contagiado de covid-19, y lo calificó como un "error de criterio".



También admitió que sometió una declaración falsa al gobierno australiano sobre su historial de viajes antes de volar a Melbourne, aunque culpó a su representante.



Sus comentarios fueron incluidos en una declaración subida a sus redes sociales el pasado 12 de enero.



(Lea también: Otro caso: cancelan visado en Australia a tenista checa)

STATEMENT BY NOVAK DJOKOVIC

12 January 2022https://t.co/qhreHUYlQ8 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 12, 2022

En el texto, el tenista aseguró que solo recibió el resultado positivo de la prueba PCR un día más tarde, el 17 de diciembre, después del evento con los jóvenes. No mencionó la ceremonia de las estampillas en la que también fue visto.



El jugador dijo que el 16 de diciembre se hizo una prueba rápida de antígenos que dio negativo y que luego hizo la PCR por "abundancia de cautela".



"Estaba asintomático y me sentía bien, y no había recibido la notificación del PCR positivo hasta después del evento", aseguró.



Pero el tenista admitió que acudió a una entrevista y toma de fotos con el diario deportivo francés L'Equipe el 18 de diciembre.



(Más noticias: La novela Novak Djokovic: jaque a la diplomacia y al tenis)



"Me sentí obligado a realizar la entrevista con L'Equipe porque no quería quedarle mal al periodista, pero me cuidé de mantener el distanciamiento social y usé mascarilla, salvo para las fotos", indicó.



"Ahora pienso que esto fue un error de criterio y acepto que debí reprogramar este compromiso", indicó.



Los errores e inconsistencias en la declaración que hizo Djokovic para entrar a Australia, así como por el hecho de contravenir las directrices de aislamiento por covid-19 en Serbia, habrían llevado a la nueva cancelación de su visa.

*Con información de EFE y AFP

Más noticias

Personal del Abierto de Australia habría entrado al país sin vacuna

El video de Djokovic retenido en Australia que le da la vuelta al mundo

Nadal condenó a Djokovic: 'Tiene que pagar las consecuencias'