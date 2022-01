Novak Djokovic pasó su segunda noche en Australia en un centro de retención de Melbourne tras la anulación de su visado, a la espera de una decisión judicial sobre su suerte el lunes, mientras la familia y el país del tenista serbio denuncian una "caza política".

A diez días del inicio del Open de Australia (17-30 de enero), su ganador en nueve ocasiones, incluidas las tres últimas ediciones, se encuentra presuntamente recluido en una habitación exigua del Park Hotel de Melbourne, utilizado para retener a personas en situación irregular.

Esta es la situación legal de Djokovic en Australia

Djokovic, que no ha querido comunicar si está vacunado contra el Covid-19, fue conducido allí tras la anulación de su visado por no cumplir con las estrictas normativas necesarias requeridas para entrar en Australia.La mayoría de extranjeros tiene vetada la entrada al país y los pocos que obtienen permiso deben probar que están completamente vacunados o demostrar una exención médica.



Las autoridades aseguran que Djokovic, quien había obtenido una "derogación médica" de los organizadores del Open, no demostró ninguna de las dos condiciones.



"Cumplió todas las condiciones necesarias para su entrada y su participación en el torneo, que habría ganado seguro. Ya que se trata de Novak, el mejor jugador de tenis y deportista del mundo", dijo su padre Srdjan en una rueda de prensa previa a una movilización por el tenista en Belgrado.



"Jesús fue crucificado y sometido a muchas cosas, pero él (su hijo) ha resistido y está todavía entre nosotros. Novak también ha sido crucificado de la misma manera, el mejor deportista y hombre del mundo. Resistirá", afirmó.



Llegado al aeropuerto de Melbourne el miércoles y retenido desde entonces por las autoridades australianas, Djokovic se llevó el primer set de su batalla judicial y consiguió aplazar la deportación al menos hasta el lunes. Ese día su caso será estudiado en un tribunal, aunque no está claro que el proceso culmine a tiempo para el torneo. El juez Anthony Kelly advirtió que la justicia seguirá sus tiempos durante toda la apelación.



La ministra australiana del Interior, Karen Andrews, aseguró el viernes que otros dos jugadores y técnicos vinculados al Open de Australia están siendo investigados.



Andrews negó que el serbio esté retenido contra su voluntad y afirmó que puede volver a casa cuando quiera. "Djokovic no está cautivo en Australia. Es libre de marchar en cualquier momento que elija y la fuerza fronteriza se lo facilitará", dijo.



El lugar donde está retenido Djokovic

Las autoridades australianas no quieren confirmar dónde se encuentra la estrella serbia, pero se sospecha que ha pasado la noche en el conocido como "Lugar Alternativo de Detención" de Melbourne.



Esta instalación, anteriormente un hotel, acoge a 32 refugiados y solicitantes de asilo atrapados durante años en el sistema migratorio australiano. Un lugar de mala reputación. Un incendio estalló allí en diciembre, forzando a su evacuación. Y personas retenidas se han quejado, apoyándose en fotos, de encontrar gusanos y mohos en los alimentos. En octubre, 21 personas contrajeron allí el Covid-19. "Ese hotel es infame", lamentó el presidente serbio Aleksandar Vucic.



El país balcánico se movilizó con uno de sus héroes nacionales. "Lo que no es juego limpio es la caza política (contra Djokovic), en la que participan todos", afirmó Vucic a la prensa.



El ministerio de Asuntos Exteriores serbio precisó en un comunicado difundido el jueves haber realizado una "protesta oral" al embajador de Australia en Belgrado. "No es un criminal, un terrorista o un inmigrante ilegal, pero ha sido tratado de esa forma por las autoridades australianas", precisa el comunicado.



En Belgrado, unos centenares de personas se reunieron, siguiendo la petición del padre de Djokovic. Y también la comunidad serbia de Melbourne se movilizó delante del Park Hotel, junto a activistas antivacunas, defensores de refugiados y policías, que detuvieron a una persona.



"¿Por qué no le dijeron nada antes de viajar a Australia? ¿Por qué ahora? (...) me gusta a Australia, pero lo que están haciendo ahora es una vergüenza", afirmó Gordana, une serbia que vive desde hace 26 años en Australia, a la AFP.

Las reacciones de los rivales por el caso Djokovic

Desde Melbourne, donde regresó a las pistas tras meses de ausencia, el tenista español Rafa Nadal dijo que, aunque le desagrada la situación, Djokovic sabía las condiciones para acudir al país.



"Para mí lo único claro es que, si te has vacunado, puedes jugar el Open de Australia y en cualquier parte, y en mi opinión el mundo ha sufrido ya bastante como para no seguir las reglas", indicó.



Feliciano López, por su parte, opina que "los Reyes Magos han traído un despropósito de enormes dimensiones en el mundo del tenis".



"Nadie desea que el número uno del mundo se quede sin jugar un grand slam. A veces lo que mal empieza puede acabar peor. Australia sale muy malparada de todo esto. Qué pena", escribió el tenista español en su cuenta oficial de Twitter.



En el lado opuesto, el extenista y actual capitán del equipo de Serbia de Copa Davis Viktor Troicki: "No recuerdo que algo así ocurriera a un campeón mundial no solo del tenis, a uno de los mayores deportistas de todos los tiempos. No recuerdo que un deportista fuese tan maltratado por parte de un Gobierno".



Todos los participantes del Open de Australia deben estar vacunados contra el covid-19 o disponer de una exención otorgada por dos comités de expertos independientes.



