"Wl tenis es uno de los deportes más infectados por los arreglos de partidos y las apuestas. En líneas generales, los jugadores más involucrados en este problema sin solución son los que poseen mayores limitaciones económicas para desarrollarse en el profesionalismo y quedan, de cierta manera, “afuera del sistema”.

Sin embargo, una nueva investigación periodística implicó a dos tenistas destacados que están dentro de los mejores 40 del ranking mundial de singles de la ATP: al georgiano Nikoloz Basilashvili (actual 25°) y al ruso Aslan Karatsev (40°).



Según un informe de ZDF (el canal público de Alemania), los dos tenistas y el exentrenador de ambos, el bielorruso Yahor Yatsyk, son protagonistas de un fraude deportivo, el llamado “amaño de partidos”.



Según el medio germano, el coach les ofreció dinero a los jugadores para perder partidos de tenis al menos dos veces en el pasado. Así surge de los expedientes privados de la Federación Internacional de Tenis (ITF) a disposición de ZDF. Karatsev y Yatsyk trabajaron juntos entre 2018 y 2021. Basilashvili, asimismo, viajó con el entrenador bielorruso durante aproximadamente 18 meses desde 2013.

Un entrenador de tenis nacido en Europa del Este, que por temor prefirió mantener su anonimato, se refirió a Yatsyk en ZDF: “Siempre tiene mucho dinero con él, está por el circuito y buscando jugadores jóvenes que tengan problemas financieros o mentales. A quienes pueda convencer fácilmente con dinero (...) Yatsyk trabajó de cerca con ambos jugadores y los observó durante años. Ambos son jugadores increíblemente talentosos. Pero tuvieron problemas financieros al principio y también fases importantes de debilidad y se cayeron en la clasificación. Él se acercó a ellos en cada uno de los momentos críticos de sus carreras”.



La cadena ZDF tuvo acceso a los casos de cinco partidos supuestamente amañados y con movimientos de apuestas inusualmente altos, en los que se dice que está involucrado Karatsev.

Más detalles

Dos partidos se produjeron durante el período de colaboración con Yatsyk: un dobles en un torneo de Finlandia 2019 y un dobles en Kazakhstán 2020, ambos del Challenger Tour (la segunda categoría profesional del tenis). Los partidos son antes del gran salto de Karatsev: se volvió muy popular al alcanzar las semifinales del Abierto de Australia 2021 siendo 114° del mundo y habiendo superado la clasificación.



Yatsyk y Karatsev fueron interrogados por la policía francesa durante el Abierto de Francia de 2020. El diario francés L’Equipe ya lo había informado el 2 de mayo pasado, cuando se conoció que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) suspendió por 16 años a una exjugadora del top 170, nacida de Kirguistán, Asia Central: Ksenia Palkina. Las investigaciones vincularon a Palkina con Yatsyk.



Se sospecha que Karatsev, de 28 años y 12° del ranking en febrero pasado, “manipuló” por última vez un partido en el torneo de Stuttgart, en junio pasado.



En la primera ronda de dobles, en pareja con Jonathan Erlich (Israel), cayeron por 6-4 y 6-0 ante Rohan Bopanna (India) y Denis Shapovalov (Canadá). Según el medio alemán, “se trata de apuestas notoriamente altas a la derrota. Los organizadores informaron que no sabían nada sobre el amaño de partidos”.



Tom Mace, director de operaciones de Sportradar, empresa que monitorea el mercado de las apuestas en el deporte, dijo: “Puedo confirmar que hemos analizado los partidos de Aslan Karatsev, pero debido a nuestros contratos con la ATP y la ITIA no puedo dar información sobre resultados específicos”.



La ITIA no hizo comentarios sobre Karatsev y Yatsyk, ni tampoco sobre por qué no están suspendidos -al menos en forma provisoria- a pesar de las investigaciones en Francia. Karatsev concedió una entrevista a la cadena ZDF, pero luego se retractó de sus declaraciones. Asimismo, según los medios rusos, el proceso contra Basilashvili está pendiente en la ITIA por amaño de partidos.



Según el informe, está siendo investigado un partido de dobles de la primera ronda de Wimbledon 2021, con Basilashvili y el moldavo Radu Albot como protagonistas (derrota por 3-6, 6-2 y 6-2 ante el húngaro Marton Fucsovics y el italiano Stefano Travaglia).



Durante el match se registraron “apuestas notoriamente altas sobre la pérdida (del partido para Basilashvili y Albot) y asciende a medio millón de dólares estadounidenses”.



En 2020, Basilashvili fue acusado de violencia familiar en presencia de un menor. Incluso, en mayo de ese año fue detenido tras haber “golpeado a su exesposa después de una disputa el día anterior en presencia el hijo de ambos”.



En el último certamen de Wimbledon, terminado este domingo con la victoria de Novak Djokovic ante Nick Kyrgios, Basilashvili alcanzó la tercera ronda (perdió con el neerlandés Tim Van Rijthoven), mientras que Karatsev no pudo actuar en Londres por la prohibición del All England para los jugadores rusos y bielorrusos como castigo por la invasión bélica a Ucrania.



