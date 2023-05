El tenista colombiano Nicolás Mejía palpita su estreno en un torneo Grand Slam como profesional, será este martes 23 de mayo en el cuadro clasificatorio de Roland Garros 2023 ante el argentino Federico Delbonis, ex número 33 del ranquin ATP y con quien no registra enfrentamientos.



El jugador del Equipo Colsanitas debe ganar tres partidos para ingresar al cuadro principal.

Mejía busca pasar al cuadro principal de Roland Garros

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Mejía en la Copa Davis 2021. Foto: EFE

La organización de la gran cita parisina planilló el duelo suramericano para el cuarto y último turno del Campo N.°10 en Blois de Boulogne en una programación que arranca sobre las 3:00 a.m. (hora de Colombia), por lo cual se prevé que este partido empiece aproximadamente sobre las 8 a.m.



En la presente semana, la diferencia entre ambos tenistas es de apenas dos casillas en el ranquin ATP, ya que Nicolás se sitúa en el puesto 234 y Federico en el 236.



El bajón del argentino en el ranquin ATP se debe en gran parte a sus molestias en la cadera, las cuales empezaron antes del US Open 2022; en 2023 su resultado más sobresaliente fue los cuartos de final del Challenger de Concepción (Chile) a finales de enero. Su mejor resultando en un Grand Slam llegó en Roland Garros, donde alcanzó los octavos de final.



De ganar, Mejía enfrentará al vencedor del partido entre el húngaro Zsombor Piros y el alemán Dominik Koepfer; este último quien viene de vencer el sábado a Daniel Galán en las semifinales del Challenger de Turín (Italia).



(Puede leer: ‘Peng Shuai está bien’: EL TIEMPO publica lo último de la china desaparecida).



En el cuadro clasificatorio femenino, se dieron este lunes las victorias de las tenistas colombianas Camila Osorio y Emiliana Arango, quienes regresarán a la acción este miércoles.



Osorio enfrentará a la búlgara Sesil Karatantcheva y Arango a la joven rusa Mirra Andreeva, de apenas 16 años y quien recientemente llegó a los octavos de final del WTA 1000 Madrid.

💪 Gran inicio para las nuestras en París



Camila Osorio d. 🇨🇾 Raluca Serban 64 63

Emiliana Arango d. 🇯🇵 Himeno Sakatsume 64 61#RolandGarros pic.twitter.com/dMwBcFiJic — Fedecoltenis (@fedecoltenis) May 22, 2023

Más noticias

DEPORTES

*Con información de la Oficina de Prensa