Luego de 8 meses, Nicolás Mejía festejó en un torneo profesional

Después de ocho meses, el tenista colombiano Nicolás Mejía sintió de nuevo el fervor

de jugar un partido en un torneo profesional y, dicho sea de paso, complementarlo con

una victoria, pues debutó con triunfo en el M15 Fayetteville, Arkansas (Estados

Unidos), torneo puntuable para el ranking ATP y el cual se juega sobre canchas de

cemento.

Lamentablemente, el partido no se completó en su totalidad, ya que cuando lideraba

las acciones por 4-1 en el primer set, su rival de turno, el local Zachary Svajda, quien

superó el cuadro clasificatorio dijo no más, dándole el tiquete a la segunda ronda al

integrante del Equipo Colsanitas.



El próximo rival del actual 450 de la clasificación mundial será el local Patrick Kypson,

quien venció 6-1 y 6-2 a su compatriota Alexander Bernard, con quien no registra

enfrentamientos previos. El duelo entre el cafetero y el americano está previsto para

este jueves, en horario a confirmar por parte de la organización del torneo, el cual se

juega sobre canchas de cemento de la Universidad de Arkansas.



Además de su partido de segunda ronda, el colombiano buscará las semifinales del

torneo de dobles, donde forma equipo con sudafricano Ruan Roelofse, siendo los

primeros preclasificados; en la fase inicial superaron a la pareja del francés Melvin

Manuel y el estadounidense Avery Zavala por 6-3 y 6-1 en algo más de una hora de

juego.



El joven tenista nacional tiene como principal propósito en este certamen sumar la

mayor cantidad de minutos en cancha, que le permitan llegar con ritmo de

competencias a torneos de mayor nivel como M25 o Challengers.



Con información de oficina de prensa*