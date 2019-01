'Ojalá pueda estar contra Suecia en Copa Davis': Nicolás Mejía

"Este fin de año fue muy positivo. Me ayudó mucho haber ganado mi primer título profesional, y después cerrar mi etapa juvenil ganando el Eddie Herr", expresó Nicolás Mejía al ser consultado sobre la manera en que está encarando su paso al Circuito Profesional.

El vallecaucano es consciente de los nuevos obstáculos que se va a encontrar en un terreno que, aunque no es del todo desconocido para él, aún tiene mucho para explorar. "El circuito profesional se juega con hombres de verdad. Es mucho más físico; los puntos se deben trabajar más, y eso te obliga a ser constante para imponerte", explicó el reciente campeón del ITF de Niceville.



No solo los rivales de mayor experiencia serán un problema; también sus 'mañas'. “El circuito en el que voy a competir a partir del próximo año -Torneos Futuros- es en el que más 'mañas' se ven”, cuenta. “Ahí están los jugadores de menor nivel en el circuito profesional, y ese tipo rivales hacen lo que sea por ganar. (...) Le hablan a uno durante los cambios de lado y cosas de ese estilo. Pero creo que eso sirve para adquirir experiencia y confianza en el futuro”.



Por otra parte, el cafetero se refirió a la posibilidad de estar en el inicio de la próxima Copa Davis, donde el quinteto nacional recibirá a Suecia. "Ojalá pueda estar, me encantaría. Aunque sabemos que es decisión del capitán, Pablo González".



El ahora ex juvenil tuvo la oportunidad de representar por primera vez a Colombia, por Copa Davis, durante la última serie ante Argentina, en el Estadio Aldo Cantoni. Precisamente, el choque ante Suecia se llevará a cabo en condiciones muy similares a las de aquella ocasión.



"A mí me gustaron mucho las condiciones de juego en San Juan (Argentina) y, por lo que sé, la cancha que van a construir en el Palacio de los Deportes va a ser similar. Pienso que va a ser muy positivo para Colombia", sostuvo Mejía en referencia al acondicionamiento del campo deportivo que estará a cargo de la empresa Civideportes a partir del mes de enero; curiosamente esta entidad fue la que construyó la cancha para serie entre Colombia y Croacia en septiembre de 2017 por los Play Off del Grupo Mundial y en el que ´Nico’ fue convocado como sparring.

Sobre el futuro...

Durante su estadía en el circuito mundial juvenil, Mejía levantó, por ejemplo, el Eddie Herr en dos ocasiones, también fue semifinalista en torneos de Grand Slam y en la recta final del año se colgó la medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.



Todos aquellos logros son la carta de presentación para este jugador de 18 años que aspira a ubicarse en la élite del tenis masculino. "En cinco años me veo en los torneos de Grand Slam, estando consolidado en el circuito mundial", aseguró. "Además, en 2024 va a ser los Juegos Olímpicos de París, así que sueño con estar ahí; mi ilusión es ganar una medalla de oro para Colombia".



Con información de oficina de prensa*