‘No sé si hay un veto en el equipo de la Davis’: Mejía

El capitán del equipo colombiano, Alejandro Falla, confirmó la nómina de cinco tenistas que estarán jugando contra Argentina el 6 y 7 de marzo, en el Palacio de los Deportes, de Bogotá, la clasificación al Grupo Mundial de la Copa Davis. No hubo ninguna novedad, algo que se veía venir.

En esta nueva era, lo único diferente a lo que se estaba viendo en las series pasadas fue la salida de la capitanía de Pablo González y la llegada de Falla. De resto, los tenistas que estarán en sencillos son Daniel Galán, Santiago Giraldo y Alejandro González. En los dobles, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. El nuevo capitán también dejó por fuera al juvenil Nicolás Mejía.



Para esta convocatoria se quería ver el actuar de Falla con Mejía, actual 413 del escalafón de la ATP, luego de que lo sacaran de la nómina de Colombia para las finales de la Copa Davis del año pasado por petición de los mismos jugadores y después del audio que publicó EL TIEMPO en el que se conoció cómo fue que Giraldo, Farah y Cabal movieron los hilos para meter a su amigo González, quien hoy está peor escalafonado que Mejía, en el puesto 479.

Precisamente sobre este tema, Mejía le dijo a este diario que nadie se comunicó con él para hablarle de Copa Davis y si estaba dentro de los seleccionables.



“En ningún momento hablé con Falla o alguien de la Federación. Me di cuenta de la nómina hoy como cualquier persona. Tampoco estaba esperando que me llamaran”, le dijo a EL TIEMPO.



Sobre un posible veto por parte del equipo y el capitán dijo: “No sé si hay o no un veto. Personalmente no creo, lo único que tengo claro es que tengo que mejorar, para que cuando tenga la oportunidad de ir a la Copa Davis pueda darle muchas alegrías al país”.



Cabe aclarar que Mejía este año ha jugado tres torneos, sin lograr grandes resultados. Además tuvo un desgarro en el isquiotibial de su pierna izquierda, que le impidió jugar de la mejor manera. No tiene mucho rodaje en lo que va del año y no llamarlo puede tener esa excusa.



En el equipo colombiano de la Copa Davis cambiaron el capitán para llamar a los mismos jugadores. El recambio solo se verá cuando alguien se retire.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4