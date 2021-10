Nicolás Barrientos se mete en la semifinal del Challenger de Bogotá

El colombiano Nicolás Barrientos derrotó este viernes por 6-3 y 7-5 al español Oriol Roca Batalla y jugará las semifinales del ATP Challenger de Bogotá, contra el austriaco Gerald Melzer, que venció por 6-0 y 6-4 al local Nicolás Mejía.



Barrientos, de 34 años y número 769 del escalafón de la ATP, fue superior a su rival, que no logró mostrar el nivel de los partidos anteriores; lo venció en una hora y 28 minutos y buscará clasificar a la primera final de un Challenger en su carrera.

Barrientos, sólido en el ATP

El ganador consiguió quebrar el saque de su rival en tres ocasiones y se batirá con Melzer, que en el último partido de la jornada se impuso a Mejía en un duelo que arrancó tarde por el aguacero que cayó en la tarde de este viernes en la capital colombiana.



“Es lindo volver a estar acá en sencillos, especialmente cuando sé que tengo el nivel porque he estado jugando torneos, pero no puntuables, ya me sino me tocaría jugar torneos muy pequeños en sencillos”, comentó el vallecaucano.



“Tener la oportunidad de jugar sencillos acá y demostrar que aún tengo el nivel es muy gratificante”.



El colombiano vive ese momento especial precisamente en casa, delante de su gente. Y es que Barrientos viene de superar la fase de clasificación en el torneo, eso significa que ya ha ganado cinco partidos en seis días.



“Es especial hacerlo en casa, con la gente que te apoya, comiendo tu comida, eso es mágico”, apuntó.

La otra semifinal del ATP de Bogotá

También consiguió su pase a las semifinales el argentino Facundo Mena, que venció con solvencia y sin mayores dificultades al canadiense Alexis Galarneau.



El argentino sigue en su camino por conseguir su segundo título de un ATP Challenger este año tras haber ganado en septiembre pasado el de Quito al vencer 6-4 y 6-4 al chileno Gonzalo Lama en la final.



Su rival en las semifinales será el otro favorito: el neerlandés Jesper de Jong, que le ganó por 6-2 y 7-5 al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida.



El challenger de Bogotá es el primer torneo de esta categoría en el país desde octubre de 2017, evento que se realizó en Cali. Ese mismo año se jugaron, además, los challengers de Medellín y Bogotá.



