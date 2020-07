La lucha de Kyrgios, el ‘chico malo’ de la ATP, durante la pandemia

En el tenis mundial es un jugador que crea resistencia. Sus actitudes dentro y fuera de las canchas son rechazadas, pero también es necesario ese picante que le añade a este deporte. No le importa que se hable de él o si irrespeta a los máximos ídolos. El australiano Nick Kyrgios es el ‘chico malo’ en el circuito de la ATP por sus cuestionables actitudes, pero en época de pandemia ha demostrado su lucha por quienes han sufrido las inclemencias del coronavirus y el respeto por la vida.

Kyrgios es sinónimo de polémica. Oír su nombre trae a la memoria colectiva del tenis mundial a ese jugador que es capaz de sacarle ‘cuchareado’ a Rafael Nadal, de romper raquetas en medio de los partidos, de mandar a callar a los aficionados que desde las tribunas, con silbidos, le reprochan sus actitudes. Ese mismo jugador que es capaz de sentarse en un pub a tomar cerveza antes de jugar un partido en Wimbledon, en la mismísima catedral del tenis.



El australiano, de 25 años de edad y actual número 40 del escalafón, siempre ha sido una persona directa. Actúa de acuerdo con sus gustos y su felicidad. Esto lo hizo ser llamado el ‘chico malo’, una persona egocéntrica e individualista.



‘Escríbanme’

En abril pasado, Kyrgios comenzó su campaña para llevar comida a los domicilios de aquellas personas que no pueden salir a hacer la compra o que lo necesiten por no tener dinero.



En un mensaje en las redes sociales, el tenista nacido en Canberra expresa su solidaridad con los más necesitados. “Si alguien no tiene trabajo, o los tiempos son difíciles y, por tanto, no tiene para comer, por favor que no se vaya a dormir con el estómago vacío. Que no le dé vergüenza mandarme un mensaje privado. Estaré más que complacido en compartir lo que tenga. Aunque solo sea una caja de fideos, pan o un poco de leche. Lo dejaré delante de la puerta de tu casa”, dijo un benéfico Kyrgios.



Obviamente, fueron muchas las personas que acudieron a él para pedir su ayuda. En su Instagram fue contando todo lo que fue realizando para llevar estas ayudas. “He ido al supermercado para comprar muchas cosas, todo lo que he podido. Son tiempos difíciles, e intentaré ayudar en todo lo que pueda”, afirmó.

“Es complicado para mí, estando en Canberra, poder ayudar también a la gente que me escribe desde el extranjero”, agregó el australiano. “Sean fuertes, haré todo lo que pueda”, concluyó por aquella época en la que mostró toda su humanidad.

Críticas y más críticas

La semana pasada, Kyrgios arremetió de nuevo, con cierto sarcasmo, contra la ATP y la Federación de Tenis de EE. UU. por la celebración de la gira americana y el US Open, al señalar en respuesta a un gráfico sobre la evolución del covid-19 en ese país: “Lo hicimos, América. Hemos aplanado la curva”.



Kyrgios, que incluso llegó a decir que se presentaría al US Open con un traje EPI, fue duro cuando se supo que la gira americana de tenis en pista dura comenzaría el 14 de agosto con los torneos de Washington, Cincinnati y el grande americano.



La frase de Kyrgios se produce justo un día después de que Estados Unidos rompió su récord diario de contagios de covid-19, con 45.330 casos.



Pero ahí no paró todo. Kyrgios, quien es capaz de ‘cantarles la tabla’ a jugadores de la talla de Nadal y Roger Federer, también se fue en contra del serbio Novak Djokovic y la realización de su torneo Adria Tour en Belgrado (Serbia). Allí, el número uno del mundo, su esposa y varios tenistas terminaron contagiados, tras un evento con fiestas, pocos protocolos, sin distanciamiento y con graderías llenas.



“Esto no es una broma. Fue una decisión descabellada seguir adelante con la exhibición. Esto es lo que pasa cuando ignoras todos los protocolos”, dijo.

Minutos después de que el número 1 del mundo anunció que había contraído covid-19, al igual que Jelena, su pareja, el australiano volvió a mostrar todo su enojo en las redes y le pegó con todo a Djokovic. “Oraciones para todos los jugadores que contrajeron covid-19. No me molesten por cualquier cosa que hice que haya sido irresponsable’ o clasificada como estupidez’. Esto se lleva la torta (es el colmo)”, añadió.



Y así se fue en contra del alemán Alexander Zverev, quien estuvo en el torneo y luego incumplió su cuarentena al asistir a una fiesta.



“He visto muchas cosas polémicas, pero una de las que me han llamado la atención ha sido ver de fiesta a Zverev, otra vez, tío, otra vez. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Dios mío. Me meo con el mundo del tenis, de verdad. ¿Cómo pueden ser todos tan egoístas?”, dijo en un video. Kyrgios no tardó en responder: “¡Por el amor de Dios, Boris! No estoy compitiendo o tratando de ensuciar su reputación. Es una pandemia mundial, y si alguien es tan idiota como para hacer lo que ha hecho Alex, lo digo”.



El australiano no es del gusto de muchos, pero en la pandemia ha tenido un respeto por la vida humana y dejó de ser el ‘chico malo’.



