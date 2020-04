Nick Kyrgios comenzó su campaña humanitaria por coronavirus

El australiano Nick Kyrgios ha comenzado su campaña para llevar comida a los domicilios de aquellas personas que no puedan salir a hacer la compra o que lo necesiten porque no tengan dinero.

Kyrgios había puesto un mensaje en la red social Instagram avisando de que había recibido muchas peticiones y de que este miércoles intentaría hacer todos los envíos que pudiera, asegurando también que si no había respondido a alguna de las peticiones lo haría lo más pronto que pudiese.



Este miércoles, se ha grabado también en Instagram para explicar cómo está llevando a cabo esta solidaria iniciativa.



"Hoy he ido al supermercado para comprar muchas cosas, todo lo que he podido, con mi amigo Daniel. Son tiempos difíciles, estoy recibiendo todos vuestros mensajes e intentaré ayudar en todo lo que pueda", dijo Kyrgios.



"Es complicado para mí, estando en Canberra, poder ayudar también a la gente que me escribe desde el extranjero", agregó el australiano. "Sed fuertes, haré todo lo que pueda", finalizo.



Kyrgios, de 24 años, se encuentra en estos momentos en el puesto número 40 del escalafón ATP.



EFE