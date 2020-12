El emotivo y reflexivo mensaje de Navidad de Rafael Nadal

Rafael Nadal ha enviado este jueves un mensaje de felicitación navideña en un vídeo grabado en las instalaciones de su academia de Manacor, en el que también da el pésame a los familiares de los fallecidos por la pandemia de la covid-19.

"El año que despedimos ha sido para olvidar, sin ninguna duda", señala el tenista mallorquín. "Hola a todos, me gustaría desearos una feliz navidad y lo mejor para todos en 2021 desde la academia", dice Nadal.



"Este año que despedimos ha sido para olvidar, sin ninguna duda. Es el año más complicado que hayamos vivido, al menos desde que tengo uso de razón, y quiero mandar muchos ánimos y el pésame a toda esa gente que ha perdido un ser querido, y también, de la manera que se ha perdido. Muchísimos ánimos y confiemos que las cosas poco a poco vayan a mejor", añade.



El ganador de veinte títulos de Grand Slam, que tiene previsto participar en el Abierto de Australia, recuerda en el vídeo que su fundación ha cumplido diez años en 2020.



"Muchos proyectos que teníamos entre manos se han tenido que aplazar. Confiemos que en 2021 las cosas mejoren, que la vacuna pueda llegar a la mayoría de hogares y que podamos recuperar la vida que todos conocíamos y, con ello, desde La fundación podamos seguir creciendo y apoyando a más niños y niñas que realmente puedan necesitar oportunidades de cara al futuro", desea el tenista.



Nadal, tras enviar "un abrazo a todos", apela a la "responsabilidad" en la lucha contra el coronavirus: "Creo que es un momento delicado, sin ninguna duda, con lo cual de nosotros también depende que las cosas no empeoren que ya es suficiente como están", concluye el deportista balear.



EFE