La tenista rusa Natela Dzalamidze, 43 del mundo en la clasificación de dobles de la WTA, cambió de nacionalidad para poder participar en el torneo de Wimbledon, publicó este domingo el diario británico The Times.

El periódico precisa que la jugadora de 29 años, que ahora competirá bajo bandera georgiana, estará en el cuadro de dobles de Wimbledon asociada con la serbia Aleksandra Krunic.



(Egan Bernal habla del triunfo de Gustavo Petro: 'Esto es democracia')

(Comesaña: ¿mutuo acuerdo o lo despidieron? La verdad de su salida del DIM)

Sin respuesta

Como reacción a la invasión militar rusa a Ucrania, los organizadores del torneo londinense del Grand Slam decidieron en abril excluir de su edición de 2022 a todos los tenistas de Rusia y Bielorrusia.



Citado por el Times, un portavoz del All England Club, que organiza Wimbledon, subrayó que la dirección del torneo no podía emitir una reacción inmediata sobre la noticia del cambio de nacionalidad de Dzalamidze.



"La nacionalidad de un jugador, definida por la bandera bajo la que participa en los eventos profesionales, es un proceso reconocido que es regido por los circuitos (la ATP en el tenis masculino, la WTA en el femenino) y por la Federación Internacional de Tenis", recordó.



Wimbledon comienza el 27 de junio. Ante el veto a rusos y bielorrusos, la ATP y la WTA anunciaron que no repartirán puntos para sus clasificaciones en esta edición.



Entre los grandes ausentes por el veto están el número uno mundial, el ruso Daniil Medvedev, o la exnúmero uno mundial bielorrusa Victoria Azarenka.



(Sebastián Villa aportó un gol para dejar a Boca como líder: video)

(Falcao envía emotivo mensaje a su padre fallecido)



AFP