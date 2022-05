La exnúmero uno mundial, la japonesa Naomi Osaka, perdió este lunes en primera ronda de Roland Garros frente a la estadounidense Amanda Anisimova 7-5, 6-4, un año después de su retirada del torneo parisino por problemas mentales.

La jugadora japonesa de 24 años, aquejada de problemas en un tendón de Aquiles y que ha caído al puesto 38, no era cabeza de serie y el sorteo le fue esquivo, al caerle en el debut Anisimova, semifinalista en Roland Garros en 2019.



De tumbo en tumbo

Osaka, además, se mostró muy errática, con ocho doble faltas cometidas, un porcentaje de primeros servicios de tan solo el 45 por ciento y 29 errores no forzados en apenas una hora y media de partido.



Osaka, ganadora de cuatro torneos del Grand Slam, se retiró el año pasado tras superar la primera ronda en Roland Garros alegando que no podía controlar el enfrentarse a la prensa, antes de admitir que sufría una depresión.



"Es duro enfrentarse a Naomi Osaka en primera ronda, sabía que no sería sencillo y que debería jugar mi mejor tenis, en unas condiciones que no eran sencillas", declaró Anisimova, en referencia al día nublado, frío y con amenaza de lluvia que hace este lunes en París.



Anisimova (N.28) ya había derrotado a Osaka, que nunca ha superado la tercera ronda en París, en dieciseisavos de final del Abierto de Australia en enero pasado.



AFP