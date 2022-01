La japonesa Naomi Osaka (1) regresó a la competición con una victoria en la primera ronda del Melbourne Summer Set 1 ante la francesa Alize Cornet por un ajustado 6-4, 3-6 y 6-3 en el mismo escenario, la pista Rod Laver Arena, donde hace precisamente once meses levantó su cuarto título de Grand Slam.

“Australia es mi Grand Slam preferido a pesar de mi amor por Nueva York”, explicó tras la conclusión del que fue su primer partido desde su derrota en septiembre en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos ante la canadiense y eventual finalista Leylah Fernández.



Osaka habló de su regreso al tenis

La nipona, que se enfrentará a la belga Maryna Zanevska en segunda ronda, explicó la situación que le llevó a regresar al circuito. “Estaba ya lo demasiado aburrida para seguir en casa, así que llamé a mi equipo, que es como mi familia, y les comuniqué que quería volver a las pistas”, afirmó tras superar los problemas relacionados con salud mental que le impidieron competir en Wimbledon y Roland Garros.



"Puedo salir de la pista sabiendo que, aunque haya perdido, me he esforzado al máximo. También tengo un objetivo en la sala de prensa, que es no volver a llorar, así que espero que eso juegue a mi favor", agregó.

La japonesa espera volver a disfrutar del juego

"Soy el tipo de persona que se preocupa demasiado por los resultados y la clasificación. Sólo tengo que encontrar la manera de volver a disfrutar del juego, porque esa es la razón por la que estaba jugando en primer lugar", aseguró Osaka.



La japonesa agregó que el apoyo de su familia fue fundamental para su regreso. "Sentí que era una forma de descomprimir la presión que tenía sobre mí misma. Entonces empecé a recuperar poco a poco el sentimiento de amor que tenía hacia el juego", concluyó.



