Osaka, número uno del mundo, es demandada por su exentrenador 

Naomi Osaka, actual número uno del tenis femenino mundial, ha sido demandada por su exentrenador Cristophe Jean, quien asegura que la jugadora le debe el 20 % de todo lo que ha ganado a lo largo de su carrera deportiva, informaron este miércoles medios de comunicación locales.

Jean impartió clases a Osaka cuando tenía 14 años, después de que el padre de la tenista contratara sus servicios. El exentrenador de Osaka alega que firmó un acuerdo con el progenitor de la tenista que especificaba que tenía derecho a recibir el 20 % las ganancias que obtuvieran ella y su hermana, también jugadora de tenis, tanto por premios deportivos como por los patrocinios durante un periodo de tiempo "indefinido".



Según la denuncia que el exentrenador presentó esta semana en un tribunal de Florida (EE.UU.), el padre aceptó esa condición porque no podía pagar las cuotas de las clases a tiempo. Además, Jean ha afirmado a la prensa que esa condición está reflejada en la copia del contrato adjuntada en la demanda.



Mientras tanto, Osaka, que ahora tiene 21 años y se ha proclamado recientemente como número uno del mundo y suma dos títulos de Grand Slam, ha solicitado los servicios de un prestigioso abogado de Nueva York, Alex Spiro, para hacer frente a la demanda.



Spiro, conocido como el abogado de las estrellas, ha calificado la disputa de "absurda", ya que la tenista, que por entonces era una adolescente, nunca vio ni firmó ese acuerdo. "Si bien no es sorprendente que el ascenso meteórico de Naomi como icono y nueva inspiración internacional vaya acompañado de una falsa afirmación, este estúpido 'contrato' que Osaka nunca vio ni firmó, es particularmente absurdo", consideró Spiro en declaraciones recogidas por varios diarios deportivos.



Para el letrado, el contrato defendido por el exentrenador pretendía que la deportista "entregase una parte de sí misma con 14 años". "Este caso no tiene mérito y lo superaremos", aseguró el abogado.



Osaka, hija de padre haitiano y madre japonesa y con doble nacionalidad -japonesa y estadounidense- juega en las competiciones internacionales con ciudadanía nipona. La jugadora asumió el primer lugar de las listas de la WTA tras su participación el pasado enero en el Abierto de Australia, competición a la que llegó después de ganar el Abierto de Estados Unidos en una polémica final frente a Serena Williams.



