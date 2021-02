Los millonarios ingresos de la tenista Naomi Osaka

La tenista japonesa de 23 años, número 3 en el ránking mundial, se destaca no solo en las canchas, sino en el mundo de la publicidad, pues promociona todo tipo de marcas: desde Nike, pasando por la marca de raquetas Yonex, la electrónica Beets by Dre, Mastercard, Louis Vuitton, Tag Heuer , Workday, hasta la marca de comida japonesa Nissin.

Ser la imagen de un extenso catálogo de marcas le ha otorgado el título de ‘la reina del marketing’, según la revista 'Forbes'. El año pasado facturó 34,2 millones de euros, acreedora a su vez del título de las deportista mejor pagada del mundo, quitándole el podio a la afamada Serena Williams. Cabe resaltar que la mayoría de ganancias proceden de acuerdos publicitarios.(Lea también: Abierto de Australia: Osaka vs. Brady, una final femenina desconocida)



A pesar de que a nadie le gustan las comparaciones, la joven promesa del tenis, y por supuesto del marketing, suele ser objeto de reconocimientos como ‘la nueva Serena Williams’, título que ella misma ha rechazado en varias oportunidades. También se ha destacado por su activismo en contra del racismo y la igualdad entre hombres y mujeres, prueba de ello es que se ha hecho propietaria de un equipo de fútbol femenino: el NWSL North Carolina Courage.



De madre nipona y padre haitiano, nacida en Japón pero criada en Florida, en 2019 tuvo que decidir entre sus dos nacionalidades,estadounidense y japonesa, para seguir compitiendo en las canchas de tenis. Contra algunos pronósticos, Naomi eligió la nacionalidad japonesa, esto de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. (Le puede interesar: Djokovic amenazó con retirarse en Australia y ahora es finalista )



Su servicio veloz en las canchas sobresale tanto como la fascinación que despierta en las mejores agencias de publicidad a nivel mundial, pues su belleza, talento y capacidad para conectar con la gente hacen que ‘convierta en oro todo lo que toca’. No todas las jugadoras de tenis tienen su propio manga, recurso artístico que se publica en la revista nipona ‘Nakayoshi’, ni mucho menos su propia muñeca Barbie.

También se perfila como una estrella en las redes sociales, así lo confirma su cuenta de Instagram, la cual acumula 1,8 millones de seguidores.



Nomi Osaka venció este jueves a Serena Williams, quien abandonó el torneo sollozando, y se clasificó para su segunda final del Abierto de Australia, donde enfrentará a la estadounidense Jennifer Brady (24ª).



No es la primera vez que Naomi le gana en las canchas a Serena, en la final del Abierto de Estados Unidos de 2018 venció a la destacada tenista estadounidense y ganó su primer Grand Slam.

Otros artículos que le pueden interesar

-Alisha Lehmann, la talentosa y bella jugadora del Everton de James.



-La Selección Colombia sigue por fuera de las 10 mejores del mundo.

​

-¿Mbappé vs. Haaland será el nuevo Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi?



Tendencias EL TIEMPO