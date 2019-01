Nadal y Federer sonríen en Australia; Murray, eliminado

Rafael Nadal (N.2) y Roger Federer (N.3) vencieron con autoridad en el arranque del Abierto de Australia, una jornada marcada por la emotiva despedida de Andy Murray, que en su último partido en Melbourne remontó y llevó al quinto set a Roberto Bautista.

Tras cuatro meses sin competir debido a los problemas físicos, Nadal resolvió con autoridad la primera ronda; 6-4, 6-3, 7-5 contra el local James Duckworth. El español, que abandonó el torneo de Brisbane a principios de enero debido a una ligera distensión del muslo izquierdo, no parecía afectado en sus desplazamientos.



En la segunda ronda se medirá al australiano Matthew Ebden (48º). "No es fácil regresar después de tantos meses, sobre todo contra un jugador que fue muy agresivo en cada punto", dijo el mallorquín, campeón del Abierto de Australia en 2009.



El 17 veces campeón de un Grand Slam, de 32 años, no había aparecido en el circuito desde que abandonó en semifinales del Abierto de Estados Unidos a principios de septiembre por molestias en la rodilla derecha. Además de ganar, Nadal mostró su buen humor al 'señalar' en sala de prensa a un periodista que se había dormido durante su comparecencia.



"No debe ser muy interesante hoy", bromeó, ante la risa de los periodistas y la reacción simpática del implicado.

'Excelente manera de acabar'

Horas después Federer cumplió (6-3, 6-4, 6-4) ante el uzbeko Denis Istomin (99º), en menos de dos horas. "Realmente es increíble que yo sea el doble campeón aquí, a mi edad, es un desafío de ensueño", señaló la leyenda suiza de 37 años.



Pero el hombre del día fue Murray, que estiró hasta los cinco sets ante Bautista; 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(4), 6-2, en el que fue su último partido en el Abierto de Australia, después de que el viernes anunciara su retirada a lo largo de la temporada debido a sus problemas en la cadera.



El público, con la madre de Murray y su hermano Jamie -especialista en dobles- en la grada, alentó la victoria del británico, que se despidió con una espectacular ovación de un torneo que no consiguió ganar pero en el que fue finalista en cinco ocasiones.



"Ha sido increíble, muchas gracias a todos por venir esta noche. Honestamente, me ha gustado mucho jugar aquí todos estos años, si fue mi último partido, ha sido una excelente manera de acabar. Lo di todo, pero no fue suficiente", dijo con el público en pie.



Entre los españoles, Feliciano López, de 37 años, amplió el récord de torneos del Grand Slams disputados de manera consecutiva con 68, aunque lo hizo con una derrota ante el australiano Jordan Thompson por 6-1, 7-6(0), 6-3.

Kerber, Wozniacki y Sharapova pasan

En categoría femenina entraron con buen pie la alemana Angelique Kerber, segunda favorita, y la rusa Maria Sharapova (N.30) al batir respectivamente a la eslovena Polona Hercog (6-2 y 6-2) y a la británica Harriet Dart (6-0, 6-0).



Sharapova, ganadora en Melbourne Park en 2008 y quien no ha logrado impresionar en un Grand Slam desde que regresó a la competición en 2017 tras su suspensión por dopaje, demostró sus intenciones con una aplastante victoria ante una Dart, que terminó el partido entre lágrimas.



La estrella rusa, que disputa su 15º Abierto de Australia, en el que fue finalista en tres ocasiones, dijo que estaba contenta de haber competido con tanta facilidad mientras lidia con sus lesiones. "Fue un buen test para mi pierna y para mi hombro", dijo.



"Aún tengo algunos días de dolor. Pero creo que hice todo lo correcto para superar ese partido", añadió. Tampoco ofreció fisuras la defensora del título, la danesa Caroline Wozniacki, tercera jugadora mundial, qu batió a la belga Alison Van Uytvanck (52ª) por 6-3, 6-4.



