Nadal y Djokovic apuntan sus fuerzas al US Open

El tenista español Rafael Nadal, actual número tres del mundo, no estará este año en el Torneo de Cincinnati de la Serie US Open, al sufrir una lesión en el pie derecho, informó este miércoles la organización del torneo en su pagina oficial.



El anuncio llega un día después que Nadal también se retiraba del Torneo de Toronto ATP 1000, donde este miércoles, tenía previsto enfrentarse al joven surafricano Lloyd Harris, número 24 del mundo. Junto a Nadal, campeón del torneo en el 2013, el canadiense Milos Raonic, número 23 del mundo, que sufre una lesión en el talón de Aquiles, y el año pasado en la Burbuja de Nueva York, fue subcampeón del torneo, tampoco estará compitiendo la próxima semana en Cincinnati.



El ruso Daniil Medvedev, quien ganó el Western & Southern Open 2019 cuando se celebró por última vez en Cincinnati, será el principal favorito masculino del torneo como el jugador número 2 en el Ranking ATP y primer cabeza de serie del torneo. Se le unirá el dos veces campeón, el inglés Andy Murray (2011, 2008), así como los ganadores anteriores el croata Marin Cilic (2016) y el bulgaro Grigor Dimitrov (2017).



El campo femenino incluye a la campeona defensora y dos veces ganadora la bielorrusa Victoria Azarenka (2020, 2013) junto con las campeonas anteriores la checa Karolina Pliskova (2016), la española Garbine Muguruza (2017) y la estadounidense Madison Keys (2019).



Nadal, que compitió la pasada semana en el Torneo de Washington, ATP 500, en el que hizo su debut, y fue eliminado en la tercera ronda por Harris, anunció también su baja del Torneo de Toronto, al confirmar el martes que todavía siente dolores en el pie y no puede moverse en la pista como desea.



Ahora el objetivo de Nadal es tratar de descansar, al menos dos semanas, antes que llegue el Abierto de Estados Unidos, en el que espera competir, después que el año pasado decidió no competir en la burbuja de Flushing Meadows.



Raonic, que el año pasado luchó por el título que se llevo en serbio Novak Djokovic, estuvo en acción por última vez en julio cuando cayó ante la joven promesa estadounidense Brandon Nakashima en los octavos de final del torneo de Atlanta.



Junto a las bajas de Nadal y Raonic el torneo de Cincinnati también tendrá las ausencias de Djokovic, que busca esta temporada el grand slam, y del legendario Roger Federer dentro de la competición masculina. Mientras que en la femenina tampoco estarán las estadounidenses Serena y Venus Williams junto a Sofia Kenin que ya anunciaron no van a competir en el torneo que comienza la próxima semana.



EFE