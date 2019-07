Así fue la intensa victoria de Nadal sobre Kyrgios en Wimbledon

Nadal enterró una pesadilla que guardaba en su mochila al derrotar al australiano Nick Kyrgios por 6-3, 3-6, 7-6 (5) y 7-6 (3) y avanzar a la tercera ronda de Wimbledon. Entonces, Kyrgios contaba 19 años, y era invitado especial del torneo. En la Central, mismo escenario de este jueves, puso aquel uno de julio su nombre en el estrellato al ganar a Nadal por 7-6(5), 5-7, 7-6 (5) y 6-3, aplastándole con 37 saques directos.

Cinco años después, librando entre tanto cinco batallas más y con 3-3 en su balance de enfrentamientos, el balear se mantuvo en calma, soportó tranquilo las dejadas de su rival, sus golpes entre las piernas y saques de "cuchara". También sus 29 "aces" y discusiones con el juez de silla.



Nada perturbó su esquema de juego, y a pesar del virtuosismo ocasional de Nick, y de sus geniales toques en la red, Nadal ganó el choque en tres horas y 4 minutos, hablando en la pista solo con sus golpes y levantando el puño cuando, enrabietado, sacó de su pecho toda la emoción contenida, propia de un gran duelo.

El encuentro ya había disparado los comentarios. Kyrgios acudió anoche a un conocido 'pub' en Wimbledon Village, "Dog and Fox" para relajarse, y el miércoles había aprovechado sus 40 minutos de entreno para preparar el duelo contra el de Manacor con la tenista española Carla Suárez como compañera de pista.



Este jueves, con la canadiense Eugenie Bouchard en el banquillo de Kyrgios, el partido respondió a la expectativa creada desde que se supo la coincidencia de ambos en el cuadro. Quince mil espectadores llenaron la central y premiaron las jugadas. También silbaron al australiano cuando sacó por debajo a Nadal.



Un golpe lícito, pero una irreverencia para el clasicismo inglés en la Catedral del tenis. El encuentro comenzó con Kyrgios despertando poco a poco. El de Canberra cometió cuatro fallos consecutivos, y Nadal ganó seis puntos seguidos hasta que llegó el primer "ace" de Nick.



En este primer set, el saque de Nadal marcó las diferencias. Seguro, rápido y efectivo, el balear ganó tres juegos en blanco, y solo cedió tres puntos con su servicio. Kyrgios parecía aletargado y solo despertó al público de la central cuando hizo un saque "de cuchara" en el octavo juego, provocando los silbidos de los aficionados. Nadal, que había roto en el segundo juego, cerró este parcial con su primera volea de derecha, a los 29 minutos. El saque del australiano había permanecido bajo mínimos hasta entonces, pero comenzó a calentarse en el segundo acto.



Kyrgios subió las revoluciones y la velocidad, y consiguió uno a 222,089 kilómetros por hora. Cuando sacó el puño por primera vez en el encuentro ya había robado por primera vez el servicio del español (2-0). El auténtico Kyrgios apareció entonces. Más activo, inquieto, hablador e imaginativo, y también guerrero. Rápidamente se colocó con ventaja de 3-0, y comenzó a discutirlo todo.



Primero se quejó de que Rafa tardaba demasiado en colocarse al resto, y que debía ser sancionado, y tanto se reiteró que sus quejas le llevaron a recibir una advertencia del juez de silla. Luego, sus gestos negativos se hicieron ya permanentes. Pero ese es su juego, su forma de ser y estrategia. Cuanto más discute y se enerva, mejor saca, mejor pega de derecha. Y aunque Rafa rompió en el séptimo (3-4), Nick fue capaz de robar de nuevo el servicio del español a continuación y ganar el suyo al siguiente para hacerse con el segundo parcial, gritando como nunca su conocido "¡come on¡" (¡vamos¡).



A esas alturas, Kyrgios ya estaba en plena efervescencia. Sus conversaciones y discusiones con el juez de silla, el francés Damien Dumusois eran constantes en los intercambios. "No eres nadie. Piensas que eres importante, pero no tienes ni idea de lo que está pasando. Eres una vergüenza", le dijo en un momento dado.



Estaba ya acelerado, y faltaba solo un golpe entre las piernas, algo típico en su currículo, que llegó en el quinto juego del tercer parcial, y algún arrebato de ira, como el pelotazo que envió al cuerpo de Rafa en el noveno juego, con disculpa posterior, eso sí. Nadal mientras, mantenía la calma, solo rota cuando ganó el noveno juego y rompió su silencio. ¡Vamos¡ gritó con rabia girándose hacia el público. En esta manga no había habido ni una sola bola de rotura por ambas partes, y así se llegó al desempate.



Con Nadal centrado y a lo suyo, y haciendo un "ace" en el recorrido, el balear se colocó primero 5-2 y luego 6-3. Kyrgios amenazó acercándose 6-4, pero Rafa conectó una gran derecha y saltó después por los aires, levantando el puño para festejar su alegría por haber ganado el tercer set. El cuarto tuvo el mismo panorama. Ninguna oportunidad de rotura, fuerzas niveladas y adrenalina al máximo. Resultado: segundo desempate de la tarde, y de nuevo



Nadal se hizo de acero. Con seguridad en esos momentos clave, Rafa se colocó 3-0, y luego con 4-2 al cambio de pista. No hubo drama al final, un fallo de Kyrgios dio un triunfo que sabe a gloria al español.



Nadal se enfrentará ahora con el francés Jo-Wilfried Tsonga, dos veces semifinalista (2011 y 2012), acompañado en Wimbledon esta vez por el técnico Thierry Ascione, en vez de Sergi Bruguera capitán del equipo español de Copa Davis, y que derrotó al lituano Ricardas Berankis, por 7-6 (4), 6-3 y 6-3. Con el canadiense Denis Shapovalov, el croata Marin Cilic y el austríaco Dominic Thiem eliminados,



EFE