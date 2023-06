A sus 16 años y 35 días de edad, Mirra Andreeva es la sensación del tenis mundial. Nacida en la región siberiana de Rusia, pero forjada deportivamente en Francia, Andreeva se convirtió esta semana en la única jugadora menor de 17 años que en la última década ha llegado a la tercera ronda de Roland Garros. Y lo hizo venciendo con solvencia a las dos mejores tenistas de Colombia: Camila Osorio y Emiliana Arango, en el cuadro clasificatorio.

Este sábado, en medio de una vibrante batalla, se despidió del Grand Slam parisino tras caer 7-6 (5), 1-6 y 1-6 contra la estadounidense Cori Gauff, sexta mejor del mundo.



Sin embargo, un mes antes, Andreeva estaba jugando su primer torneo profesional, el Masters 1.000 de Madrid. Y allí, sin temor al éxito, derrotó en cuestión de tres días a la canadiense Leylah Fernández, actual n.° 49 del mundo, la brasileña Beatriz Haddad Maia, quinceava mejor tenista del planeta, y la polaca Madga Linette, 21 del escalafón.

​

Desde París, la niña prodigio que a partir de mañana entrará entre las cien mejores del Hologic WTA Tour, habló con EL TIEMPO.



En la charla, la misma sensación que respalda su edad: su historia recién comienza.



Mirra Andreeva, la niña tenista que es la sensación global

La tenista rusa Mirra Andreeva. Foto: AFP

¿De dónde viene su pasión por el tenis?

Empecé a entrenar desde muy pequeña, cuando tenía seis años. Desde entonces, siempre que voy a la cancha simplemente disfruto cada momento, me gusta la sensación en mi raqueta cuando golpeo la pelota porque es muy emocionante. La verdad me gusta estar ahí afuera, en la cancha, no sé cómo explicarlo, pero no creo que pueda vivir sin el tenis.

Este año debutó en el circuito profesional y ya les ganó a tres jugadoras que están entre las mejores del mundo…

(Risas) Síí, yo la verdad siempre doy lo mejor y hago lo que me gusta hacer sin centrarme en los resultados. A mí la verdad no me importa el marcador, busco es disfrutar en la cancha. Lo que quiero decir es que por supuesto que quiero ganar, pero que lo que me mueve es hacer todo lo posible para dejar la cancha sin ningún remordimiento.

¿Siente alguna presión por ser considerada como una de las nuevas joyas del tenis?

La verdad no pienso en eso, claro que me hace mucha ilusión ganar partidos importantes porque pues eso motiva mucho, pero no siento ninguna presión por lo que puedan esperar los otros de mí.

Su juego es muy variado…, ¿cuál cree que es actualmente su fuerte como tenista?

La verdad, no lo sé. Siempre he pensado que es mi parte mental; yo simplemente peleo porque quiero ganar más puntos que mi oponente porque al final del día en eso es que consiste el tenis, y eso me divierte.



Siempre se ha hablado de las dificultades que implica jugar en el circuito profesional siendo apenas una niña. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted?

Para mí no ha habido dificultades en mi carrera, quizá es que no las recuerdo, pero siempre me he concentrado en el juego y que solo he estado jugando, así que realmente no recuerdo haber sentido algún momento duro.

A comienzo de año fue finalista del Abierto de Australia júnior, y ahorita es la sensación en el Roland Garros de mayores... ¿se lo imaginaba?

Nooo, yo pensé que este año iba a jugar aquí en París, pero en la versión júnior, así que ha sido increíble todo lo que me ha pasado.

¿Quiénes son sus referentes?

Siempre me gustó ver a Roger Federer, aunque en el último tiempo me gustó ver a Nadal, y en las mujeres a Serena Williams.

¿Cuál es el gran objetivo que quiere alcanzar con su carrera?

Quiero batir el récord de títulos de Grand Slams y superar a Novak Djokovic, que tiene 22, y por supuesto que quiero estar en lo más alto del ranquin. La verdad no sé si lo conseguiré, yo solo jugaré y no pensaré en ello durante mis partidos, así que jugaré, seré feliz y luego veremos si pude conseguir mi objetivo.

