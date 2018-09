Bryan-Sock, dura serie en la ilusión de Cabal y Farah

Un fuerte obstáculo tendrá este jueves (12: 20 p. m.) en las semifinales del US Open la pareja de tenistas colombianos conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah (Colsanitas), quienes se enfrentarán a los estadounidenses Mike Bryan y Jack Sock por un cupo en la disputa del título del último grand slam del año.

La dupla Bryan-Sock, tercera pareja favorita para ganar el torneo, son viejos conocidos en el circuito en esta modalidad. Tienen un juego férreo y son muy ofensivos. En la carrera al Masters de Londres aparecen en la décima casilla. Comúnmente no juegan juntos, pero en el último tiempo lo han hecho de una manera brillante.



Bryan, actual número uno del escalafón de dobles, lo ha ganado todo. Se siente como pez en el agua en este tipo de instancias. En su historial tiene 1.093 triunfos contra 350 derrotas. En total tiene 119 títulos, de los cuales 3 han sido este año.



Su gran fortaleza está en su saque. Los aces son claves para él. Gana el 69 por ciento de los puntos con su primer saque y el 48 por ciento con su segundo saque. No se le puede dar opciones de posibles quiebres, pues gana el 42 por ciento de estas opciones.



Por su parte, Sock no tiene un palmarés tan amplio como el de Bryan, pero no deja de ser un rival de cuidado. Su paso por los sencillos le permite tener una variedad de golpes desde la parte de arriba de la cancha. Es muy buen definidor.



Tiene en su historial 145 triunfos contra 71 derrotas. Ha ganado 12 títulos, de los cuales 4 han sido en este año. Su efectividad con el primer saque es alta: gana el 78 por ciento de estos duelos y el 53 por ciento con el segundo saque.



Sin embargo, Cabal y Farah deben mantener esa consistencia que han tenido en este último año. Jamás se han enfrentado a Bryan y Sock juntos, pero sí cuando han estado con otras parejas. Los conocen y saben cuáles son sus errores.



Los colombianos son la segunda mejor pareja del año, han ganado 33 partidos esta temporada y es su segunda semifinal en un grand slam este año. Ya tienen el cupo al Torneo de Maestros. Será un duelo duro, pero mano a mano.



Las esperanzas están vivas y hay que seguir con la moral en alto.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4